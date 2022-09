Attività di controllo: guida senza patente, guida in stato di ebbrezza e soggetto evaso dai domiciliari

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Ha portato buon esito l’intensificazione dell’attività di sorveglianza del territorio messa in atto dai militari dell’Arma. Nei giorni scorsi i controlli effettuati dai carabinieri di Schio hanno portato alla segnalazione di due persone alla Procura della Repubblica di Vicenza, in un caso un uomo è stato sorpreso lontano dalla propria abitazione con a carico la misura cautelare degli arresti domiciliari. Il secondo episodio riguarda un altro soggetto trovato alla guida del proprio veicolo in stato di ebbrezza. Un ulteriore accertamento ha portato al fermo di due auto i cui conducenti erano alla guida senza mai avere conseguito la patente.

Un 49enne di Schio, dopo essere stato fermato dai carabinieri ed aver reso noto le proprie generalità, è risultato evasore dagli arresti domiciliari poiché lo stesso si è allontanato dal luogo destinato per l’esecuzione della pena, senza alcun motivo. La segnalazione alla Procura aggrava la situazione dell’uomo, I.A. le iniziali, che ora dovrà rispondere del reato di evasione.

Il secondo episodio risale al weekend scorso, quando un’autovettura Volkswagen Golf è stata fermata dai carabinieri di Schio nel comune di Arsiero. Il conducente, un 45enne del luogo, è stato sottoposto al test alcolemico risultando quattro volte superiore al limite consentito dalla legge. All’uomo è stata ritirata la patente e trasmessa alla Prefettura di Vicenza in attesa dei provvedimenti accessori di sospensione, mentre la macchina è stata sequestrata ai fini della confisca. Anche in questo caso è scattata la segnalazione alla Procura della Repubblica di Vicenza per il reato di guida sotto l’influenza di sostanze alcoliche.

Un altro controllo della circolazione stradale, ha permesso ai carabinieri di Malo di bloccare due veicoli alla cui guida c’erano, in entrambi i casi, conducenti che non hanno mai conseguito la patente. Nei loro confronti sono state emesse pesanti sanzioni amministrative.