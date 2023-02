Audi distrutta dalle fiamme nella notte. Causa incerta, indagano pompieri e carabinieri

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Lascia adito per il momento al sospetto anche di una causa dolosa l’incendio scaturito questa notte all’esterno dei box garage di un condominio di Schio, con i vigili del fuoco del distaccamento della città altovicentina a intervenire alle 4.30 nel tentativo di limitare i danni e preservare l’edificio attiguo all’area di sosta.

Non si registrano persone ferite o altri problemi a strutture, ma l’Audi Coupè di colore grigio metallizzato è andata distrutta e sarà quindi destinata alla rottamazione di ciò che rimane di carrozzeria e abitacolo dopo il violento incendio, la cui origine è ignota. Scenario del fatto avvenuto solo poche ore fa è un quartiere residenziale di Santissima Trinità in prossimità della cittadella degli studi scledense.

I pompieri chiamati a gestire l’emergenza una volta giunti all’indirizzo del condominio di via Dino Compagni si sono occupati di “coprire” le lingue di fuoco con la schiuma, lavorando poi fino a quasi l’alba per mettere in sicurezza lo spazio intorno e il rottame dell’Audi, oggetto in seguito della rimozione, dopo la necessaria fase di raffreddamento delle parti metalliche investite dal calore delle fiamme.

Il rogo che ha devastato gli interni e parte della carrozzeria sarebbe partito dall’abitacolo, ma bisogna attendere gli esiti dei rilievi della squadra di tecnici del 115 (pompieri) per avere un quadro più chiaro, oggetto di interesse dei Carabinieri della compagnia di Schio inviati sul posto per valutare gli estremi di un atto vandalico o, peggio ancora, intimidatorio anche se allo stesso modo la spiegazione potrebbe risiedere in un guasto elettromeccanico, per quanto sorprenda possa verificarsi a notte fonda e con il veicolo a riposo.