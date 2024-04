Auto “salta” nel fossato fiorando le piante e prende fuoco all’alba: il guidatore esce in tempo

Uscita di strada con conseguenze irrimediabili per la vettura ma è andata sicuramente bene al conducente della stessa, stamattina poco prima delle 6 in concomitanza con l’albeggiare, uscito dall’abitacolo prima che il mezzo prendesse fuoco. L’incidente nel territorio comunale di Schio, in prossimità di Giavenale, per cause da accertare, forse un colpo di sonno o una distrazione alla guida.

L’uscita – parrebbe autonoma – di strada risale alle prime luci di sabato, localizzata in via Maranese dove nell’arco di pochi minuti sono giunti i vigili del fuoco del distaccamento di Schio e un’ambulanza del Suem dall’ospedale Alto Vicentino di Santorso. Solo pochi metri più avanti il viale alberato, con piante secolari dal tronco massiccio già in passato teatro di altri scontri, anche con conseguenze letali.

Ai pompieri è toccato il compito di spegnere le fiamme sviluppatesi dall’automobile finita nel fossato, dopo l’uscita di carreggiata, senza ribaltarsi. Agli operatori del soccorso invece la presa in carico dell’automobilista rimasto ferito e quindi trasportato nel polo di cura, ma riuscito a lasciare da solo l’interno dell’auto. La quale, come si evince dalle immagini inviate nel report d’intervento dei vigili del fuoco di Schio, è andata distrutta del tutto.

Spetterà ai carabinieri della compagnia scledense, una cui pattuglia è giunta sullo scenario del sinistro poco dopo l’allarme, determinare causa e dinamica esatta dell’incidente, che non vede comunque terze persone o veicoli stradali coinvolti. Le operazioni di recupero del mezzo, finito oltre il ciglio della strada in un terreno agricoli, non sono state agevoli.