Cercasi Perla disperatamente: è sparita dal canile, forse rapita. Mille euro di ricompensa

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Ci sarebbe addirittura il timore di un rapimento dietro la sparizione di una cagnolina di piccola taglia avvenuta ieri, martedì 1 ottobre, al canile di Schio. Perla, razza pinscher, come denunciano le associazioni legate ad Enpa Thiene-Schio, sarebbe stata “rubata” da una persona ignota: al momento risulta impossibile immaginare altre ipotesi, almeno qui secondo i volontari che quotidianamente si occupano degli animali custoditi in questo caso nella struttura sanitaria attrezzata e di recente inaugurazione a Schio.

Qualcuno si sarebbe dunque preso la briga di scavalcare le recinzioni, prendendo con sé sottobraccio l’esemplare di pochi mesi di vita e del peso di poco più di un chilogrammo per poi fare il percorso inverso e fuggire.

Un fatto di certo inedito, per certi versi bizzarro, trattandosi di una sede di ricovero per animali di compagnia, finalizzata poi all’adozione. Improbabile, invece, l’idea che un uccello rapace possa aver “afferrato” Perla piombando dall’alto, da escludere al 100% se il box in cui era custodita fosse tra quelli con una copertura. Un fatto che altresì ha sconvolto i volontari dell’Altovicentino che dedicano il loro tempo e tanto amore agli animali presenti nel canile, una volta riscontrata l’assenza improvvisa e ingiustificata di Perla.

Tanto da pensare a una ricompensa – quantificata in 1.000 euro – non solo per agevolare la restituzione della cagnolina rapita, ma e anzi soprattutto per salvarle la vita: ha bisogno di cure specifiche per un problema ad una delle zampe posteriori, che non può poggiare al suolo. Da qui l‘urgenza di ritrovarla, ed inoltre il prima possibile, per garantirle la sopravvivenza. Perla faceva parte di una cucciolata di cinque fratelli, con presente nel canile anche la madre: di questi tre già dati in adozione a famiglie affidabili.

Interessati della vicenda i Carabinieri della compagnia di Schio, con informativa e foto del pinscher inviate a tutte le pattuglie del territorio. L’appello emesso da Enpa per favorire le ricerche di Perla viene condiviso da tutte le associazioni locali che si occupano di animali e decine di privati cittadini. Per eventuali segnalazioni contattare via messaggistica il numero 347.2796801 oppure il numero 112 dell’Arma dei Carabinieri.