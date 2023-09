Condanna definitiva e carcere per un 26enne da anni dedito a furti nell’Alto Vicentino

Dal furto compiuto nel 2017 al carcere dove, dopo sei anni, sconterà la sua pena a 1 anno e 4 mesi di reclusione. Il 26enne di origini moldave Alexej Garaba, di Schio, è stato rintracciato e arrestato nella tarda mattinata del 20 settembre dai settembre i militari del nucleo operativo e radiomobile dei carabinieri di Schio, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica di Venezia, per l’espiazione della pena, dato che è intervenuta la condanna definitiva.

Il furto, in un’abitazione di Schio, fu commesso del 26enne nel 2017, quando aveva solo vent’anni ma già aveva iniziato in città a farsi notare per i suoi atteggiamenti criminali e non solo a Schio ma anche a Thiene e anche successivamente ai fatti di sei anni fa per i quali è stato arrestato mercoledì.

Garaba una volta arrestato e terminate le operazioni di identificazione a mezzo rilievi dattiloscopici, è stato condotto in carcere a Vicenza a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Nell’ambito del potenziamento dei servizi di controllo del territorio, i carabinieri della Compagnia di Schio in questi giorni hanno inoltre impiegato numerose pattuglie a vigilanza della città di Schio e del Comune di Monte di Malo. I servizi, oltre all’arresto di Garaba, hanno portato alla denuncia in stato di libertà di due persone, sempre la mattina del 20 settembre. I militari della Stazione di Malo, infatti, nel corso di una perlustrazione nell’abitato di Monte di Malo hanno controllato in via San Rocco di un autocarro sospetto, con a bordo un uomo ed una donna, non del luogo. Il mezzo stava trasportando materiale ferroso di risulta, senza la prescritta autorizzazione per la raccolta dei rifiuti. Il mezzo ed il materiale sono stati sequestrati e per i due è scattata la denuncia per il reato, previsto dal codice dell’ambiente, di raccolta e trasporto di rifiuti non autorizzato.