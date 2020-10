Covid-19, un caso di contagio all’asilo nido comunale Peter Pan: chiusa una sezione

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Un caso di positività al virsu Sars-Cov-2 è stato riscontrato oggi, sabato, all’asilo nido comunale Peter Pan di Schio. É quanto è stato comunicato ieri in tarda serata dalla scuola di via Mantova. La persona contagiata e con sintomi da Covid-19 è una delle educatrici dell’asilo: ora è in isolamento.

Appena ricevuta la notizia sono stati attivati i protocolli previsti per legge in sinergia con l’azienda sanitaria Ulss 7 Pedemontana, che hanno portato alla chiusura di una delle tre sezioni composta da undici bambini per un periodo prudenziale fino al 19 ottobre.

“Grazie alle misure adottate per contrastare la diffusione del virus che dall’inizio dell’anno scolastico prevedono la divisioni delle classi, le altre due sezioni potranno proseguire le attività educative senza interruzioni” spiega il sindaco Valter Orsi, ringraziando sia il personale sanitario che le educatrici del Peter Pan, impegnati in questo momento per mantenere sotto controllo la situazione.

“Fortunatamente l’educatrice positiva al Covid-19 non era in servizio già da qualche giorno. Le verifiche in collaborazione con l’Ulss sono state avviate tempestivamente. Concluso il periodo di chiusura prudenziale della sezione coinvolta i bambini potranno ritornare tranquillamente in classe”. L’intero asilo nido rimarrà, però, chiuso nella giornata di lunedì 12 ottobre per la sanificazione straordinaria completa della struttura.