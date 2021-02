Esce di strada e si rifiuta di fare l’alcol test: denunciato, auto sequestrata e patente ritirata

Il weekend nero per gli incidenti stradali nel Vicentino, provocati spesso da guidatori ubriachi, era iniziato ieri pomeriggio con un’uscita di strada a Schio da parte di un guidatore che poi si è rifiutato di sottoporsi all’alcol test.

E’ accaduto sabato alle 16.15 sulla Maranese, dove due pattuglie del Consorzio di polizia Locale Alto Vicentino di Schio sono intervenute all’altezza del civico 123, per un’uscita di strada autonoma: una persona è rimasta ferita.

Il conducente di un’autovettura Audi A3 che stava viaggiando da Schio verso Marano, nell’affrontare una semi curva sinistrorsa, per cause in corso di accertamento da parte degli agenti intervenuti, ha invaso infatti prima la corsia opposta e successivamente è andato ad urtare contro un muro di recinzione di un’abitazione privata, danneggiandolo pesantemente.

Invitato a sottoporsi a prova con l’etilometro, per verificare se avesse circolato in stato d’ebbrezza alcolica, si è rifiutato. Per questo gli è stata ritirata la patente di guida e il veicolo è stato sequestrato ai fini della confisca. E’ stato inoltre denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza proprio per essersi rifiutato di effettuare gli accertamenti dello stato d’ebbrezza.