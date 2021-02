Perde il controllo dell’auto e si schianta su una in sosta, poi la sua si ribalta: ferito lieve un 40enne

Un fine settimana con una quantità di incidenti stradali pari a una intera settimana sulle strade vicentine. Dalla montagna alla pianura, si sono susseguiti infatti gli schianti, molti dei quali frutto di uscite di strada autonome.

A Marano Vicentino, ieri sera alle 19.40 un 40enne solo alla guida, è andato a urtare con la propria Peugeot, mentre percorreva via Mazzini in centro, un’auto in sosta lungo il margine destro della carreggiata.

In conseguenza del contatto, la Peugeut si è rovesciata sul fianco sinistro e, strisciando sulla carrozzeria, si è fermata a contatto con la recinzione di un’abitazione presente sull’altro lato della strada.

Sul posto si è reso necessario l’intervento, oltre che del Suem 118 e di due pattuglie della polizia locale Alto Vicentino, anche dei vigili del fuoco, per mettere in sicurezza l’auto ed estrarre il 40enne, che pare non aver riportato gravi ferite. Le cause del sinistro sono ancora in corso di accertamento.