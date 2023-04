Famila Schio “on fire”, dopo la Coppa Italia avvio col botto nei playoff scudetto. Vinta gara1

Schio da +30 e lode. La stato di forma e la qualità delle cestiste arancioni Famila Basket Schio battono anche la stanchezza, dopo il tour de force – vincente – di Coppa Italia, con l’avvio dei playoff a soli tre giorni di distanza al trofeo alzato dal quintetto vicentino sabato in Molise. Seguita a sua volta dalla battaglia italo-spagnola in tre round con Valencia, valsa l’approdo alla Final Four di Euroleague.

Al debutto nei playoff di serie A1 con in palio lo scudetto 2022/2023 non stecca l’armata del coach greco Dikeoulakos, che dopo aver lasciato la città di Campobasso da poche ore (sede delle finali di coppa) si ritrova proprio Campobasso di fronte al PalaRomere di Schio, annichilendo le portacolori ospiti con un margine di 30 punti: 85-55. Sono Verona e Howard tra le locali le best scorer di serata con 14 punti a testa.

Primo atto di quarti di finale praticamente mai in discussione, con il Famila che da testa di serie n° 2 ospita la gara d’esordio nel catino amico di area Campagnola, con il Magnolia Basket di fronte, e allunga la serie di partite vinte in casa in questa stagione, mantenendo l’inviolabilità del parquet di Schio. Seconda di regular season contro settima, divario tecnico e fisico evidente che porta subito le vicentine ad accumulare il margine di sicurezza, dando ampio respiro alla panchina con un po’ tutte a dare il propri contributo a canestro.

Nel match di ieri sotto gli occhi e il tifo del gruppo Kommandos e di altri fedelissimi sempre presenti al PalaRomare, Famila che va a segno a “valanga” nel primo quarto, con un bottino di 30 punti. Altrettanto non si può dire per il reparto difensivo, che ne patisce 23 punti e si va al primo break con un +7 che tiene in scia le ospiti. Per poco, però, visto che la diga arancione sale di tono e per le molisane trovare la retina diverrà sempre più arduo fino alla sirena. Solo 8 punti per loro nel secondo quarto, e parziale di metà gara di 52-31 che vale già come pietra tombale, complice un parziale di 11 punti a zero.

Il margine aumenta a +29 (72-41 al 30′), finale in carrozza con ospiti sfiduciate e atlete di casa a non infierire oltre, “postando” il punteggio di 85-55 sul tabellone. Poi la festa finale con capitan Giorgia Sottana a esibire il trofeo ai tifosi, la quattordicesima Coppa Italia nel segno di patron Marcello Cestaro.

Pratica Magnolia da sbrigare in fretta per le beniamine di Schio, visto l’appuntamento clou della stagione che le attende a Praga. Primo match point per approdare facile in semifinale venerdì in Molise alle 20.30, per una gara2 che per la Magnolia è già da dentro o fuori, mentre il Famila Schio vuole chiuderla subito per preparare al meglio le Final4 di Eurolega del weekend seguente. In caso di ko, invece, “bella” martedì prossimo ancora a Schio.