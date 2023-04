Famila Schio, parte la serie scudetto: si replica la sfida 2022 con la Virtus Bologna

Prima palla tricolore contesa stasera alle 20.30 a Bologna, in un PalaDozza già in sold out da giorni, per il Famila Basket Schio campione d’Italia in carica che punta diritto a confermarsi come squadra regina della pallacanestro italiana. E anche all’en plein, visto che la bacheca della stagione 2022/2023 conta già la Supercoppa e la Coppa Italia di serie A1. Per gara1 previsti quasi 5 mila spettatori. Schio punta al 12° titolo italiano in rosa.

Dopo il ricorso alla “bella” di spareggio sia nei quarti contro il Magnolia Campobasso sia nei giorni scorsi in semifinale con Umana Reyer Venezia, stavolta non basterà il PalaRomare di zona Campagnola a garantire l’arma in più alle arancioni. La riforma playoff impone infatti da quest’anno la serie scudetto al meglio delle tre partite (non più delle cinque) e la Virtus Bologna avrà il vantaggio dell’eventuale terzo atto da giocarsi sul parquet di casa, in virtù del 1° posto in regular season.

Stasera (alle 20.30), martedì 2 (ore 20) ed eventualmente venerdì 5 maggio si assegnerà lo scudetto 2023, con da una parte lo stato di forma che sembra decisamente a favore delle “V nere”, infallibili fin qui nella posta season, mentre dall’altra il Famila Schio gode sempre dei favori del pronostico per valore e rotazioni del roster giocatrici e abitudine ai duelli di alto livello sotto pressione. Il tour de force da un mese a questa parte ha portato acciacchi assortiti delle proprie atlete – le stelle Mabrey e Ndour su tutte -, senza un congruo riposo nemmeno dopo la Final Four di Euroleague conclusa con medaglia di bronzo.

Una Schio che arriva stanca quindi all’appuntamento conclusivo di questa lunga stagione sportiva, ma da squadra dominatrice, eccezion fatta per la regular season dove le vicentine avevano subito due sgambetti. Entrambi esterni, uno proprio al palasport di Bologna (l’altro in Laguna contro la Reyer) dove stasera s’inaugura la resa dei conti finale di campionato. Virtus che ha estromesso senza sudare più di tanto prima Crema poi Sesto San Giovanni, garantendosi tempo utile per prepararsi al meglio per la sfida al tricolore.

Meno di un mese fa, però, alla Molisana Arena in coppa, le bolognesi furono letteralmente spazzate via in semifinale dal Venezia, che ha invece reso la vita difficilissima dal canto suo l’accesso alla finalissima proprio al Famila. Pronostico tutt’altro che scontato, insomma, mettendo tutti gli ingredienti della vigilia nel calderone. Occhio alle cecchine al tiro da tre e alle grandi ex di lusso, Zandalasini e Laksa su tutte.

Diretta streaming in chiaro su LBFTV e su MS Channel (814 SKY)

È stato organizzato anche un maxischermo presso il Circolo Cattolico di Magrè per tutti i tifosi orange che vorranno seguire questa magnifica sfida in compagnia. Per prenotare il proprio posto: 0445 043987 (Chiamare entro le 13.30 o dopo le 16.30).