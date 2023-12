Famila Schio, quarto scivolone in Europa. In Ungheria sotto di 4 punti alla sirena

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Si ferma a tre vittorie la striscia positiva in Europa dal Beretta Famila Schio, come nel match di andata uscito sconfitto dal parquet con di fronte le ungheresi del Miscolk, che la spuntano con un tirato 73-69. Quarto posto che rimane blindato, visto che le spagnole del Valencia non ne approfittano cedendo netto in casa contro le risorte francesi di Lione.

Le più pericolose in ottica qualificazione sembrano ora risultare proprio le transalpine, per quanto ancora lontane di 3 punti, prossime avversarie in calendario: “lanciata” la rimonta con nel mirino le Orange di Schio, al momento detentrici parziali dell’ultimo dei quattro pass per i playoff di Eurolegue Woman.

In sera in terra magiara il Famila di coach Dikaioulakos ha tenuto il rettangolo per tutto il duello contro la seconda forza del girone A, uscendo dal campo con il rammarico di cosa avrebbe potuto recitare il tabellone finale se fossero scese in pista anche Juhasz e Keys, i due pilastri scledensi fuori per infortunio. Perdendo così mordente a rimbalzo sotto canestro oltre che punti preziosi al tiro. Più ciniche le avversarie, in ogn caso, alle quali va il merito di non aver mai permesso a Sottana e compagne di rientrare pienamente in partita.

Ben si comporta l’ex Guirantes, tornanta in Ungheria da avversaria, ma dal 16-20 sotto del primo quarto il solco si allarga pesantemente all’intervallo: 13 i punti da recuperare, in virtù del 32-45 che porta Miscolk avanti nettamente e con un predominio sottocanestro che non promette nulla di buono per le vicentine. Che ci provano, però, di grinta e di cuore, insieme a qualche bel colpo che permette di rosicchiare il margine al passivo. Si arriva fino al -5 ma nuovo allungo magiaro sul 62-53. Ancora Famila a spingere in avvio dell’ultima decade di tempo effettivo, si arriva fin quasi all’aggancio sul -2, Miscolk non trova più la retina con costanza ma le padrone di casa dimostrano freddezza proprio sul più bello, tracciando tre canestri in fila che di fatto chiudono il capitolo prima della sirena.

RISULTATI 10° TURNO (E PUNTI IN CLASSIFICA)

Fenerbahce (19)-Zaragoza(17) 71-65

Valencia (14)-Lyon(13) 70-91

Sepsi Sic (12)-Lublino (11) 88-58

Dvtk Miscolk (18)-Famila Schio (16) 73-69

IL TABELLINO – DVTK Hun-Therm – Beretta Famila Schio 73-69 (20-16, 45-32, 62-53)

DVTK Hun-Therm: Aho T ne, Charles 12, Kanyasi ne, Aho N 5, Lelik 5, Garbin 10, Tadic 15, Grigalauskyte 7, Tenyer 2, Veg-Dudas ne, Jovanovic 17, Olah ne

Beretta Famila Schio: Bestagno 0, Sottana 12, Sivka 4, Verona 7, Guirantes 16, Crippa 0, Chagas ne, Parks 10, Penna 13, Reisingerova 7