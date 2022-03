Frontale fra due auto ne coinvolge altre due: tre feriti, uno estratto dai pompieri dall’auto rovesciata

Grave incidente stradale, con ben quattro auto coinvolte, nel primo pomeriggio a Schio, lungo via Maestri del Lavoro. Tre le persone rimaste ferite, due in modo lieve, una con traumi di media gravità.

Lo schianto è avvenuto alle 14:35: un automobilista di 63 anni, alla guida di una Kia stava viaggiando in direzione di Thiene quando, giunto all’altezza del depuratore, per cause in corso di accertamento ha invaso la corsia opposta, dalla quale stava sopraggiungendo una Ford Focus condotta da una donna 55enne, che non non ha potuto evitare lo scontro frontale, abbastanza violento.

A seguito della collisione, la Kia si è rovesciata su un fianco, rimanendo poi in mezzo alla propria corsia di marcia, mentre la Focus si è fermata sulla linea di mezzeria. Nell’urto è rimasta coinvolta anche una Fiat Punto, condotta da un giovane, che seguiva la Ford Focus in direzione di Schio: il ragazzo ha frenato tempestivamente, ma è stato a sua volta tamponato da una Renault Clio condotta da una ragazza.

Sul posto insieme all’ambulanza del Suem 188 è giunta anche una squadra dei vigili del fuoco di Schio, che ha liberato dalle lamiere il conducente della Kia, che ha riportato traumi di media gravità ed è stato trasportato in autoambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Santorso, in codice giallo.

Ferite lievi invece per gli altri conducenti coinvolti nello schianto, che si sono recati autonomamente al pronto soccorso dell’ospedale dell’Alto Vicentino per accertamenti.

Ad effettuare i rilievi del sinistro e a regolare il traffico sono state tre pattuglie della polizia locale Alto Vicentino.