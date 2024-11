Furti su auto e non solo: i carabinieri di Schio denunciano sei ladri

I carabinieri di Schio nei giorni scorsi hanno denunciato, alla serie di approfondite indagini, sei persone per una serie di furti con destrezza o da auto in sosta.

Due stranieri tra i 30 e i 50 anni sono stati denunciati dopo essere stati identificati come autori di un furto con destrezza all’interno di un supermercato di Schio: i due erano riusciti a sottrarre il portafogli, contenente contanti e documenti, a un acquirente di mezza età. L’individuazione dei due è stata possibile grazie all’analisi dei vari sistemi di videosorveglianza. I due, domiciliati nel vicentino, sono stati denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Vicenza per reato di furto con destrezza in concorso.

Sempre grazie alle telecamere di videosorveglianza i militari dell’Arma hanno individuato e denunciato anche l’autore del furto di un portafogli, che conteneva anche alcune carte di pagamento, da un’auto parcheggiata nelle pertinente di un’abitazione: in questo caso le indagini hanno consentito di individuare un uomo e una donna che, utilizzando una delle carta bancomat rubate, hanno eseguito dei pagamenti fraudolenti. Per i due – un cittadino straniero ed una donna italiana tra i 40 e i 45 anni, con dimora nello scledense – è scattato la denuncia per utilizzo indebito di carte di pagamento e ricettazione;

Tentato furto su un’auto in sosta anche per un giovane straniero, con dimora a Schio: la vittima ha raccontato ai militari che ignoti, approfittando del fatto che la machina era

stata lasciata aperta e parcheggiata in centro, hanno frugato all’interno dell’abitacolo,

apparentemente senza riuscire ad asportare alcunchè. Anche in questo caso le indagini condotte dai militari hanno consentito di individuare l’autore che è stato denunciato in stato

di libertà.

Infine, i carabinieri di Schio nei giorni scorsi sono intervenuti presso un esercizio commerciale del centro dove un malvivente, utilizzando un tombino, ha dapprima danneggiato la vetrina, poi ha tentato di introdursi all’interno, salvo poi desistere, dileguandosi. Le indagini hanno consentito di individuare l’autore del tentato furto aggravato – uno straniero 25enne con dimora in città – che è stato anche in questo caso denunciato in stato di libertà alla Procura di Vicenza.