Grande musica classica al Civico per celebrare l’arrivo del 2026

Per celebrare l’arrivo del nuovo anno, la città di Schio rinnova uno dei suoi appuntamenti più attesi con la grande musica. Il gruppo di aziende del territorio Imprese e Cultura, il Comune di Schio e la Fondazione Teatro Civico, con la collaborazione organizzativa di Scuadra, propongono il tradizionale galà lirico di Capodanno al Teatro Civico, in programma domenica 28 dicembre con doppio spettacolo alle 17 e alle 21.

Anche quest’anno sul podio il maestro Giovanni Costantini, alla guida dell’Orchestra Regionale Filarmonia Veneta, per un programma che intreccia opera italiana e tradizione viennese.

Appuntamento spumeggiante, quello al Teatro Civico di Schio per festeggiare in musica il passaggio al nuovo anno: sarà dato spazio ora alla sola orchestra e ora ai cantanti solisti, il soprano italiano Alessia Camarin e il tenore cinese Sanlin Wang. Tra l’apertura di sipario sulle note di una celebre Ouverture di Verdi e la conclusione su quelle dell’immancabile Valzer “Sul bel Danubio blu” di Strauss, la leggerezza della danza e l’intensità del pathos si alterneranno in un sali scendi di stati d’animo: l’amore ed il furore in Verdi, la dolcezza e la passione con Puccini, il desiderio musicato da Lehár. E poi, tuoni e fulmini con Strauss, il mitico Can can di Offenbach e qualche altra sorpresa. Tra le novità di quest’anno, la conduzione della serata, che è affidata alla giornalista musicale Elena Filini.

Il Concerto di Capodanno, ospitato nello storico teatro cittadino dei primi del Novecento, è un appuntamento particolarmente caro al pubblico, che registra puntualmente il tutto esaurito: anche quest’anno, infatti, restano disponibili soltanto gli ultimi posti per la replica serale delle ore 21. Info: 0445 525577 – 353 4463204 (solo whatsapp) – info@teatrocivicoschio.it – teatrocivicoschio.it. Biglietti in vendita online sul sito vivaticket.com. Il giorno del concerto la biglietteria apre alle ore 16. La biglietteria del Teatro Civico è aperta fino al 24 dicembre.

