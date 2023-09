Il Famila Basket vince il secondo torneo pre-season. Successi in Francia e Sardegna

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

La stagione ufficiale non è ancora iniziata ma le campionesse d’Italia in carica del Famila Schio hanno già messo due trofei “di riscaldamento” in bacheca. Due week end di prove generali di fine estate quelle programmate per il quintetto arancione nella fase conclusiva ormai della pre- aseson, andati in scena a Tarbes, in Francia, e nel week end scorso in Sardegna, contro formazioni di pallacanestro caratura internazionale.

Grazie al successo per 79-63 a Cagliari in finale contro il Dvtk Miskolc, formazione magiara tra le top in Ungheria e che sarà in lizza nella prossima Euroleague Women, il Famila Wuber Schio si è aggiudicato il torneo “Sa Duchessa”.

Partita sempre condotta dalle scledensi, a metà tempo sul +8 (34-26 il parziale) e con il titolo individuale di Mvp del torneo assegnato a Martina Crippa. In precedenza la squadra capitanata da Giorgia Sottana aveva sconfitto abbastanza agevolmente il Brixia Brescia con margine ampio di 20 punti (63-43) nel derby italiano nella due giorni in Sardegna.

Prima ancora, in Francia, il Famila si era imposto sulle padrone di parquet transalpine per 83-55 (battuto dunque il Tarbes), e prima ancora le portacolori basche del’Idk Eskotren di Ibaeta (81-58), formazione spagnola.