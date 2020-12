Il Famila perde nel finale: dopo la bolla europea, riparte il campionato

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Non è bastato un buon Famila per battere le padroni di casa di Girona: dopo 40 minuti di spettacolo e di emozioni, le spagnole hanno prevalso. 85-81 il finale, un risultato che lascia un po’ d’amaro in bocca alle Orange.

La partita è stata segnata da un grande equilibrio. Schio e Girona hanno continuato a botta e risposta: da una parte le triple di Sottana, dall’altra i lay-up di Vasic, tutto fino all’ultimo minuto di gara. Proprio sul più bello, le scledensi hanno ceduto e le padroni di casa hanno messo a segno quei 4 punti finali, decisivi per chiudere un match tiratissimo.

Al Famila non sono bastati i 28 punti di Gruda, ma la strada intrapresa è quella giusta; rimane un po’ d’amarezza, ma da qui bisognerà ripartire. Già martedì andrà in scena un’altra sfida, stavolta di campionato: contro il Geas Sesto San Giovanni, le ragazze di Vincent avranno modo di rifarsi e di riadattarsi ai ritmi del basket italiano. Un po’ alla volta, sarà necessario scrollarsi di dosso la delusione per la sconfitta europea e ricominciare a macinare punti “in casa”.

A Gennaio il Famila affronterà nuovamente Girona nella bolla di ritorno: stesse squadre, su altri campi (ancora non si è stabilito dove verranno disputati i match di ritorno). Nel frattempo, Schio dovrà continuare il proprio cammino ed evitare passi falsi: riprendere da dove aveva lasciato, per ricominciare a sognare in grande. Un mese e mezzo di basket in Italia, per poi giocare la rivincita in Europa. L’appuntamento con la gloria continentale è solo rimandato.