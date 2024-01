Il Famila Schio sfida le campionesse d’Europa del basket: Fenerbahce al PalaRomare

Mamma le turche! Parafrasando in ambito sportivo in arrivo le campionesse d’Europa in carica del basket femminile, fino a un mese fa imbattute e apparentemente imbattibili, vale a dire le turche del Fenerbahce. Il quintetto più forte del continente rosa della palla a spicchi affronteranno stasera ala PalaRomare di Schio (alle 20) il Beretta Famila Schio, a caccia di un’impresa che, se centrata, garantirebbe di scacciare i fantasmi di rimonta alle proprie spalle in ottica quarti di finale di Euroleague Women.

Anche se il Lione, dopo il ko di Zaragoza (63-60 ieri per le spagnole), sembra sfilarsi dalla contesa per il 4° posto che pare assumere i contorni di un affare privato tra vicentine e le altre iberiche del Siviglia. Il quintetto di Turchia ospite oggi in Altovicentino annovera un roster di giocatrici di altissimo livello e, una decina di anni fa, vedeva in panchina proprio l’attuale coach del Famila Georgios Diakioulakos, alla seconda stagione a Schio.

Si rivivranno – questo è l’augurio almeno – le emozioni della semifinale di EWL della scorsa primavera, quando a Praga proprio il team campione d’Italia fu di fatto l’unico in Europa in grado di far sudare la vittoria al “Fener”, corazzata che trionfò poi aggiudicandosi il trofeo. Senza storia, invece, il match di andata in Turchia di questa stagione, con Beretta Famila “abbattuto” di 36 punti (90-64).

Per le ospiti 9 vittorie dunque in 10 incontri e qualificazione non in discussione, cosa che non si può dire invece della leadership del girone A: le ungheresi di Miscolk e le spagnole di Zaragoza le tallonano a una sola vittoria. Quindi nemmeno per le più forti è concesso un ulteriore passo falso come avvenuto in Franca a Lione un mese fa. Per capitan Sottana e compagna il cammino europeo non può dirsi fin qui entusiasmante – 6 vittorie e 4 sconfitte – ma l’obiettivo unico è il pass per le fasi finali e ad oggi sarebbe incamerato, riservato alle prime quattro dei due gruppi a 8 squadre. L’altra italiana in lizza, la Virtus Bologna, lotta allo stesso modo ed è in piena bagarre al 3° posto in coabitazione con altri due team dopo il successo tirato sull’altra transalpina, il Lille (65-62).

Prima per punti e assist (26,2, Schio ne colleziona 15,4), Fenerbahce latita solo ai rimbalzi (undicesima, il Beretta è terzo), ma recupera oltre 10 palloni di media a gara. La partita di domani contro Fenerbahce avrà come sponsor di gara Siggi, marchio conosciuto ormai a livello globale per l’abbigliamento professionale e per la scuola. Inviando una mail a info@familabasket.it sarà possibile iscriversi alla gara del tiro da tre punti che si terrà all’intervallo della partita e vincere gli omaggi messi in palio dallo sponsor.ù

Diretta streaming in chiaro sul canale Youtube di Euroleague Women