Il Famila soffre ma vince: 68-63 su Campobasso

Con un finale al cardiopalma, il Famila Wuber Schio è tornato a vincere: questa sera, presso il PalaSelvapiana, le Orange hanno sconfitto le padrone di casa per 68-63.

Schio veniva dalla vittoria di domenica in casa su Venezia: l’84-62 sulle lagunari ha dato fiducia e motivazione alle ragazze di Vincent in vista dei prossimi incontri. Non era semplice tornare a giocare appena 3 giorni dopo l’ultima partita, ma le scledensi sono state ugualmente brave. Oggi, dopo una prima metà di gara dominata, hanno avuto qualche problema in più: al rientro dagli spogliatoi, Campobasso ha ricominciato da capo ed ha messo in difficoltà Schio. Tutto si è risolto negli ultimi due minuti di partita, con le nostre compaesane che hanno schiacciato sull’acceleratore e sono riuscite a portare a casa due punti preziosissimi.

Schio, con questa vittoria, si avvicina ancora di più alla vetta della classifica, sempre occupata da Venezia. Solo continuando così, le biancoarancio potranno giocarsela per il primo posto. La prossima sfida sarà domenica, in casa delle rivali di Lucca: vincere significherebbe mettere ancor più pressione alla Reyer. La strada intrapresa è quella giusta, con fiducia e sacrificio sarà importante non perderla.