Il mistero della polvere bianca in via Pisa: verifiche dell’Arpav

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Torna a far discutere a Malo la coltre di polvere bianca che periodicamente si posa su edifici, strade e auto, in particolare in via Pisa e zona “Pini”.

Periodicamente segnalata – da un paio di anni – dai cittadini non solo in Comune ma anche sui social, ha visto l’episodio più recente stamattina: ben visibile (come si vede dalle foto) e rilevabile al tatto della mano lo strato di polvere era ben visibile dappertutto.

1 di 3

Sul posto si è recato anche l’assessore all’acologia maladense, Nelvio Piazza, che ha poi allertato il comando di polizia locale. L’amministrazione comunale ha richiesto un intervento urgente dell’Arpav, l’agenzia regionale per l’ambiente, per tutti i controlli del caso. “Ringrazio i cittadini che hanno tempestivamente segnalato il fenomeno e che ci hanno permesso di avvisare in tempi rapidi le autorità competenti per le indagini del caso” ribadisce il sindaco Moreno Marsetti. “Per questi accadimenti nulla deve essere lasciato al caso, il mio compito specifico è quello di tutelare al meglio la salute pubblica“. La relazione tecnica potrà servire per capire la composizione e, forse, l’origine di quelle che potrebbero essere ceneri, magari di qualche attività produttiva.

“Valuteremo, in base alle risultanze di Arpav, quali azioni intraprendere, di chi sia la responsabilità e ogni comportamento utile a contrastare tali situazioni tanto sgradevoli ai cittadini, per non lasciare alcun dubbio circa la salubrità dell’aria” sottolinea l’assessore Nelvio Piazza.