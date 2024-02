Il maltempo rinvia la festa: pronto il compleanno del parco canile che conta 90 adozioni

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Solo il maltempo poteva fermare la grande festa per il primo anno di vita del parco canile di Schio, la struttura fortemente voluta da Enpa per accogliere degnamente i randagi dell’Alto Vicentino in cerca di quell’affetto troppo spesso negato.

Una casa famiglia per i pelosetti costata oltre 350mila euro, uno sforzo di civiltà per tentare di risolvere una piaga, quella dell’abbandono degli animali d’affezione, oltre che per creare finalmente uno spazio dignitoso e polivalente che non fosse solo sbarre e desolazione: “Il ricordo che vissi ormai vent’anni fa con la mia Furia – spiega Federica De Pretto, presidente Enpa sezione di Thiene e Schio – mi fece subito prendere coscienza del fatto che serviva un luogo di accoglienza che non fosse, come già visto troppo spesso specie a livello privato, una prigione per animali che già hanno dovuto soffrire molto. Nel parco canile, di proprietà comunale, oltre ad un funzionale centro servizi e accettazione, oggi abbiamo un canile sanitario, un canile rifugio, alcuni percorsi di collegamento, aree di agility dog, pet therapy e anche aree a verde attrezzato”.

Una struttura già punto di riferimento per chi vuole regalare una seconda vita ad animali che hanno ancora tanto da offrire, un regalo reciproco anche verso chi adotta e si pente di non aver compiuto prima quel gesto d’amore con numeri che in tal senso parlano chiaro: “178 sono i cani entrati al parco canile dalla sua apertura – chiosa De Pretto – 80 accuditi e riconsegnati ai legittimi proprietari, 90 adottati da nuove famiglie. 8 sono quelli invece attualmente ospitati e che confidiamo troveranno presto famiglia. Un bilancio più che positivo anche dal punto di vista istituzionale: i rapporti con l’ amministrazione di Schio sono ottimi e credo di avere la piena fiducia anche di tutti gli altri 31 comuni consorziati”.

Soddisfazione e traguardi tangibili che potranno essere apprezzati nel momento di condivisione pensato per festeggiare appunto il primo compleanno del parco di Via Fornaci: appuntamento quindi a domenica prossima 18 febbraio dalle 10 alle 12 con visita guidata, banchetto degustazione e simpatici omaggi per tutti i bambini.