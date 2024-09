Il nuovo Famila “carbura” per la stagione alle porte. Squadra rinforzata e rinnovata

Due giovani italiane di talento e prospettiva, due gran ritorni internazionali e una cestista reduce da un argento olimpico. Sono questi solo alcuni degli ingredienti affidati al tecnico greco Dikaioulakos, confermato per la terza volta sulla panchina del Famila Basket Schio pronto a ingaggiare un nuovo duello (annunciato) tutto veneto con Reyer Venezia, salvo il presentarsi di qualche outsider a sorpresa, dopo l’uscita di scena dalle serie A1 donne delle ex big Virtus Bologna e Ragusa. E con il target europeo prefissato di accedere alle Final Six: novità della stagione dopo il varo della nuova formula per assegnare il trofeo di Euroleague Woman, competizione sempre orfana di club russi e bielorossi.

Quintetto di spessore, ricambi all’altezza, ritocchi che sulla carta hanno potenziato il valore assoluto delle Orange, in attesa dello scalo in Altovicentino delle atlete impegnate negli Usa in Wnba e che saranno disponibili dal primo autunno, più eventuali innesti last minute. Anche così, però, il nuovo Famila Wuber si annuncia competitivo, dopo un’annata in cui lo scudetto è sfumato – ma si è vinta la Coppa Italia – così come la replica nella top4 continentale, raggiunta nel 2023 a Praga con terzo gradino del podio finale.

Tante le nuove, ingaggiate in estate e giunte a Schio, secondo i profili prescelti dal coach e risultati accessibili per le disponibilità della società arancione con al vertice il patron Cestaro che non lesina mai risorse ed entusiasmo. Ai ritorni delle già “scledensi” Laksa e Andrè si associano Panzera (ex Sesto) e Zanardi, mvp Under 22 italiana, con in cima alla lista la francese (ex Lille) Salaün fresca di secondi posti in Eurolega e alle Olimpiadi (per un punto contro gli Stati Uniti) con la sua Nazionale. Più Dojkic, prelevata dal naufragio Virtus Bologna. Ma sono solo alcuni dei nomi che compongono la sferzata di rinnovamento decisa già in primavera. Nel lotto delle giocatrici confermate il capitano Sottana, più Juhasz, Bestagno, Crippa, Keys e Verona, più le giovanotte di casa. I parquet del PalaRomare e del PalaTagliaercio protagonisti ancora annunciati in territorio nazionale, come detto, e subito la riedizione del duello Venezia-Schio a far tremare i tabelloni dle basket femminile.

TROFEO CITTA’ DI SCHIO E SUPERCOPPA. Mancano ormai meno di una decina di giorni alla sfida tra big venete in programma al 20 settembre con in palio la Supercoppa, come da tradizione “aperitivo” di stagione (si giocherà in Laguna in gara unica). Per arrivarci al meglio le cestiste di Schio, dopo aver vinto il torneo “Sa duchessa” in Sardegna lo scorso week end (bel successo per 74-61 sulle spagnole del Valencia in finale), si preparano ad ospitare al palasport di casa il “Trofeo Città di Schio” in scena sabato 14 e domenica 15: Famila Schio, Alama San Martino di Lupari, Rmb Brixia Basket e Tarbes Gespe Bigorre le quattro formazioni partecipanti.

L’evento sarà come sempre ad ingresso gratuito. Il programma della due giorni di basket: prevede le semifinali sabato ore 17.45 Brixia-Tarbes e 20 Famila Wuber Schio-Alama San Martino di Lupari. Domenica alle 16.15 e a seguire alle 18.30 finalina e finalissima.