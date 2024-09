Dal thriller al classico, dalla storia ai ristoranti veneziani. I consigli di lettura di Ronzani Editore

C’è chi legge assiduamente perché spinto da un’autentica passione per i libri. E c’è anche chi, più semplicemente, considera la lettura come un passatempo occasionale. In ogni caso, per tutti coloro che sono alla ricerca di qualche suggerimento, Ronzani Editore, casa editrice di Dueville propone alcuni titoli attingendo al catalogo delle sue più recenti pubblicazioni. Li hanno raccontati a Radio Eco Vicentino Beppe Cantele e Luisa Maistrello, direttori della piccola casa editrice, che si sta distinguendo nel panorama regionale e non solo.

Dopo “Il purgatorio non è eterno” (Ronzani Editore, 2019), Claudio Uguccioni torna in libreria con “Nel pozzo profondo“. Protagonista di questo thriller è la commissaria di polizia Laura Martini, chiamata ad indagare sul ritrovamento del corpo di una ragazza nei pressi della stazione di Roma Tiburtina. L’indagine porta la commissaria Martini a svelare una tratta di ragazze provenienti dalla Transnistria, organizzata da una fittizia fondazione benefica con sede a Roma e con stretti legami con il Vaticano e la Chiesa ortodossa russa. Tra omicidi, agguati e intrighi internazionali, Laura Martini porterà a galla la verità smascherando complotti e falsità che dilagano in luoghi insospettabili.

Per la prima volta il senso e la potenza dei “Racconti muranesi” di Italo Svevo sono svelati da documenti e testimonianze inedite. Antonio Trampus, triestino abitante a Murano come Svevo, segue le orme dello scrittore e mostra come queste pagine non siano frutto di fantasia ma una descrizione realistica dei protagonisti. I “Racconti” vengono riproposti in una nuova edizione assieme ad una selezione delle lettere alla moglie Livia, che spiegano la personalità dell’autore, combattuta tra la vita nella fabbrica di vernici del suocero e l’aspirazione per la letteratura. Un viaggio dentro ai tormenti e alle inquietudini che accompagnarono la nascita de “La coscienza di Zeno“.

Dopo “Giàsso. Storie da una valle” (Ronzani Editore, 2020), Renato Giaretta torna in libreria con il romanzo “Rhapsody in blue“. Un libro che parla di amicizie profonde sullo sfondo degli avvenimenti storici più importanti del primo Novecento italiano. Carlo e Libero, due giovani socialisti, affronteranno insieme gli orrori del ’15 -’18, ma alla fine delle ostilità le loro strade si divideranno drammaticamente. Le divergenze tra i padri non comprometteranno però l’amicizia dei loro figli, Leo e Gabriele; almeno fino a quando non giungerà anche per loro il tempo delle scelte difficili. Due guerre, due famiglie, due coppie di amici: percorsi diversi, tenuti insieme da quel filo sotterraneo che è la drammatica, solenne e radicalmente umana poesia della vita.

“Scalate di penna e grafite” è il libro dedicato all’attività di illustratore e cartografo di Gino Buscaini (1931-2002), alpinista di alto livello e coordinatore per trent’anni della collana “Guida dei Monti d’Italia” Cai-Tci. Attraverso una selezione dei suoi disegni, il volume segnala le tappe principali del suo cammino professionale, dando ampio spazio alle interpretazioni narrative delle opere. I testi, curati da Silvia Metzeltin (compagna di vita e di scalate di Buscaini) per l’aspetto alpinistico, Giovanna Durì (progettista grafica e illustratrice) per l’analisi del segno e Alessandra Beltrame (giornalista e autrice) per i contributi biografici, esulano da forme didascaliche e integrano la visione grafica con stimoli vari e puntuali.

Sammy Basso, affetto da progeria e da sempre impegnato nel sostegno alla ricerca verso questa malattia, si cimenta per la prima volta nella stesura di un’opera di narrativa. “Antenorea. Il Consigliere di Priamo“, primo titolo di una trilogia, inizia nel bel mezzo della guerra di Troia. L’autore prende spunto dalla mitologia per seguire le sorti che toccheranno ad Antenore, destinato a guidare il popolo scampato al massacro verso terre più sicure, verso l’Italia, e in particolare verso quello che poi diventerà il Veneto. “Antenorea” parla anche delle origini del popolo veneto, dei miti e delle leggende che ancora oggi ne formano una parte integrante.

Alessandro Tortato, professore di musica e direttore d’orchestra, è l’autore di “I ristoranti di Venezia“. Una guida che raccoglie 100 schede, ognuna delle quali è dedicata a un ristorante di Venezia (sestiere per sestiere), di Mestre, di Marghera e delle isole della laguna. Ogni scheda prevede una descrizione del luogo (storia, curiosità, appunti), segnalazioni pratiche (turni di apertura, fascia di prezzo, indirizzo e contatti) e un Qr code che rimanda direttamente alla sua posizione su Google Maps. A seguire un Piccolo Glossario Veneziano e un Indice alfabetico dei ristoranti. È disponibile anche la versione inglese, “Restaurants of Venice. The Unmissable 100 Tastes, Stories, and Places“.