In arrivo 300mila euro per la sicurezza scolastica: finanziato l’intervento al Fusinato

Il Comune di Schio incassa un risultato atteso e strategico: l’Istituto “A. Fusinato” entra ufficialmente tra i beneficiari del contributo del Ministero dell’Istruzione e del Merito destinato alla messa in sicurezza degli edifici scolastici. Un finanziamento da 300mila euro, che copre quasi integralmente un intervento complessivo da 330mila euro, consentirà di adeguare scuola e palestra alle più recenti norme di prevenzione e protezione antincendio.

Un passo decisivo in un percorso che l’amministrazione ha impostato da tempo, con l’obiettivo dichiarato di rafforzare la sicurezza e la qualità del patrimonio scolastico cittadino. Il contributo arriva nell’ambito dell’avviso pubblico previsto dal decreto ministeriale dedicato agli interventi urgenti di messa in sicurezza degli edifici del primo e del secondo ciclo, inserito anche nella cornice della Missione 4 del PNRR – Istruzione e Ricerca, Investimento 3.3. L’opera è già stata programmata nella prima annualità del Piano triennale dei lavori pubblici 2026–2028, segno che il Comune aveva predisposto per tempo la documentazione necessaria. Il progetto esecutivo, firmato dallo studio Farina Engineering S.r.l. di Bassano del Grappa, è già stato approvato e ora trova copertura finanziaria. Questo permetterà, nel corso del 2026, di procedere con l’affidamento dei lavori e l’apertura del cantiere, nel pieno rispetto delle tempistiche previste dal bando ministeriale.

Per l’assessore ai Lavori pubblici Alessandro Maculan, il finanziamento rappresenta un tassello fondamentale di una strategia più ampia: “Grazie a questo importante contributo – sottolinea – potremo proseguire con un ulteriore intervento strategico di edilizia scolastica, incentrato in modo particolare sulla prevenzione e sulla sicurezza di studenti, insegnanti e personale scolastico. Si tratta di un investimento che va oltre l’adeguamento normativo e rafforza la qualità e l’affidabilità dei nostri edifici scolastici”. Maculan ricorda inoltre che l’intervento si integra con le opere già avviate: “Rispetto alle opere strutturali di messa in sicurezza statica della palestra M. Lanzi, già affidate a novembre 2025, i lavori di questo nuovo contributo si pongono come interventi complementari, per adeguare anche alla normativa antincendio questa importante palestra scolastica”.

Soddisfazione anche da parte della sindaca Cristina Marigo, che rivendica il lavoro di squadra svolto dagli uffici comunali: “Questo finanziamento è il frutto di un grande lavoro di programmazione e di progettazione. Voglio ringraziare gli Uffici tecnici per il prezioso impegno svolto in tempi davvero strettissimi: avere un progetto già pronto e coerente con i requisiti del bando è stato determinante”. Un risultato che, secondo Marigo, permetterà di accelerare i tempi: “Ci consentirà di passare rapidamente alla fase operativa nel 2026 e di continuare a investire sulla sicurezza delle scuole come priorità per la città”. Con questo nuovo intervento, Schio consolida dunque la propria linea di investimento sulla sicurezza scolastica, confermando una programmazione che guarda al futuro e alla tutela delle comunità educative.