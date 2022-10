Clinica mobile in centro, ecografie e mammografie gratuite per la prevenzione del tumore al seno

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Il tumore al seno rappresenta la neoplasia femminile più frequente in ogni fascia di età in Italia, colpisce 1 donna su 8 con 48.000 nuovi casi all’anno (dati dell’Osservatorio Nazionale per la Prevenzione dei tumori femminili). A questi dati si somma la rilevazione che 12 milioni di italiani rinunciano o posticipano alle cure per motivi economici. In ambito di prevenzione il comune di Isola Vicentina ha scelto di aderire all’iniziativa proposta da @WelfareCare che combatte da anni al fianco delle donne per contrastare il tumore al seno.

L’unità mobile, dov’è possibile effettuare esami gratuiti, è stata posizionata in piazza Guglielmo Marconi di fronte alla sede del municipio e nella giornata di oggi 6 ottobre (fino alle ore 18) accoglie donne dai 35 ai 49 anni, che abitano nel territorio comunale e che rientrano nei requisiti richiesti, per effettuare mammografie ed ecografie gratuite con consegna immediata del referto. L’evento organizzato dall’Associazione “Prevenzione è vita” ha visto un importante partecipazione.

“Ringrazio l’amministrazione comunale della città e tutti gli imprenditori che hanno voluto appoggiare questo evento – dichiara Giulio Brignani, Presidente dell’Associazione Prevenzione è vita- é straordinariamente importante per la salute delle donne del territorio e per aiutarle ad acquisire uno stile di vita comprensivo della diagnosi preventiva”.

“E’ un occasione di festa per consegnare gli attestati di partecipazione alle partecipanti ma è sicuramente un segno di grande riconoscenza nei confronti delle aziende che hanno contribuito alla manifestazione per la prevenzione e la cura della principale patologia causa di morte delle donne che è il tumore al seno“. Queste le parole del sindaco di Isola Vicentina Francesco Gonzo.