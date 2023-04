“Pietro ci ricorda l’importanza di tutelare la Terra”. A Isola l’addio al 25enne travolta dalla valanga

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Ultimo saluto oggi nella chiesa parrocchiale di Isola Vicentina a Pietro De Bernardini, il giovane di 25 anni morto in seguito alle lesioni riportate nella valanga di Lyngen, in Norvegia. Pietro è morto dopo una settimana in terapia intensiva nell’ospedale di Tromso: con la sua morte erano salite a due le vittime della valanga, entrambe vicentine. La prima, del quale si son tenuti i funerali pochi giorni fa, è stata il vicentino Matteo Cazzola.

Ad Isola Vicentina oggi era lutto cittadino: in tanti, soprattutto giovani, si sono stretti attorno alla madre Barbara, al padre Alberto e al fratello Nicola.

La cerimonia funebre, celebrata da don Gigi Fontana, ha ricordato la personalità brillante e la sete di conoscenza di Pietro De Bernardini. “Nella Giornata della Terra, che si tiene oggi in tutto il mondo – ha sottolineato il celebrante – la passione di Pietro per la montagna e i suoi studi sull’Antartide ci ricordano l’importanza di tutelare il nostro pianeta”.

A loro volta, i genitori dello sfortunato ragazzo hanno invitato i presenti a ricordare la sua vita e non la tragedia che se lo è portato via. I resti del 25enne riposeranno nel cimitero di Torreselle.