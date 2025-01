L’auto “scivola” fuori strada e si rovescia sulla fiancata. Due anziani ricoverati in ospedale

La condizioni meteo che hanno reso viscido l’asfalto hanno sicuramente recitato un ruolo decisivo nell’uscita di strada di una vettura, con ferimento dei due occupanti, avvenuta martedì intorno alle 19 a Monte di Magrè, nel territorio collinare di Schio. Una delle due persone soccorse, con disabilità, è rimasta bloccata all’interno dell’abitacolo, poi portata in salvo dai pompieri giunti tempestivamente sullo scenario dell’incidente stradale.

Teatro dell’imprevisto è la strada che dalla frazione scledense porta a Schio, in via Pianezza, in condizioni di visibilità imperfetta a causa della foschia oltre alla pioggia caduta nelle ore precedenti a “bagnare” l’asfalto.

La squadra dei vigili del fuoco accorsa dal locale distaccamento ha messo in sicurezza l’auto alimentata a Gpl ed estratto il passeggero impossibilitato a uscire in autonomia. Sul posto è stata fatta arrivare un’ambulanza del Suem 118 dall’ospedale di Santorso, che ha preso in carico i due feriti, prestando le prime cure e poi procedendo al trasporto in pronto soccorso. Non ci sarebbero riscontri di lesioni gravi, ma per entrambi sono stati disposti accertamenti clinici. Sul posto anche una pattuglia di polizia locale Alto Vicentino a supporto.