Le Festività a Schio: quasi cento eventi dall’Avvento all’Epifania

Anche quest’anno Schio si prepara al Natale con un ricco programma di attività ed eventi in scena dal 2 dicembre al 7 gennaio. Mercatini, animazioni itineranti con cornamuse con il gruppo Calengol, concerti, spettacoli e presepi nelle contrade delle colline. E poi il trenino di Natale, trampolieri, elfi e luci che illumineranno il centro storico e non solo. Un programma – dal titolo “La Magia del Natale” – proposto ancora una volta grazie alla collaborazione tra Comune, l’associazione Cuore di Schio, Ascom Confcommercio e altri partner.

“Ci siamo impegnati molto per regalare agli scledensi e a tutti coloro che arriveranno in città un Natale ricco di iniziative adatte a tutte le età, con quasi un centinaio di appuntamenti tra concerti, spettacoli teatrali e intrattenimento che illumineranno a festa non solo il centro storico, ma anche i quartieri. Anche quest’anno, infatti, grazie all’impegno della Pro Loco nei punti principali dei quartieri scledensi non mancheranno le luminarie. In centro ritroviamo l’albero di Natale di 15 metri e una simpatica poltrona di Babbo Natale per chi vuole scattare una foto ‘a tema’. Anche la facciata del Duomo, fino al 7 gennaio, sarà illuminata ogni sera” aggiunge l’assessore alla promozione del territorio e cultura Barbara Corzato.

Ascolta “Il Natale di Schio, con Barbara Corzato” su Spreaker.

“Grazie ad un programma così ricco di iniziative l’atmosfera di Natale avvolgerà il centro di Schio, l’invito è quello di venire a scoprire questa atmosfera e perché no fare acquisti sostenibili presso i negozi di vicinato, sempre vicini alla comunità locale» sottolinea Alessandro Dalla Casa, presidente di Cuore di Schio.

“Il lavoro di squadra anche quest’anno ha dato i suoi buoni frutti. Il comune, Cuore di Schio, Ascom Confcommercio e tutte le associazioni coinvolte hanno predisposto un ricco programma natalizio – dice Guido Xoccato, presidente Ascom Confcommercio del mandamento – . Anche in questa occasione l’amministrazione comunale ha saputo cogliere e ben interpretare le istanze dei nostri associati capendo che se il centro storico di Schio e i suoi quartieri a Natale sono illuminati a festa regalano un’atmosfera di serenità a tutta la cittadinanza. Le vie ben arredate, accoglienti, animate e con le luminarie accrescono l’attrattività delle vie del commercio che sono il luogo naturale e non virtuale della rete delle relazioni umane e sociali”.

Confermati i mercatini di Natale nelle giornate 8, 9, 10, 16, 17, 23, 24 dicembre tra piazza Alessandro Rossi e via Cap. Sella. Novità di quest’anno è la presenza di una data speciale dei mercatini in piazza Almerico da Schio il 10 dicembre. Tutto il centro sarà animato dal trenino, animazioni a tema per grandi e bambini e dalla Baita Neroverde con il tradizionale brulè. Il mercatino avrà, come tutti gli anni, un’area dedicata alla solidarietà: molte scuole del territorio allestiranno i propri corner con il coinvolgimento di alunni, insegnanti e famiglie per raccogliere fondi per le attività scolastiche. L’8 dicembre, come di consueto, è prevista l’accensione delle luci dell’albero di Natale sotto il Duomo alle ore 17, preceduta dalle musiche della Santa Claus Band.

Nel programma “La Magia del Natale”, poi, anche spettacoli teatrali, presepi comunitari allestiti nelle contrade, concerti, esposizioni al Museo Civico Palazzo Fogazzaro, allo Spazio Shed e a Palazzo Toaldi Capra e letture animate e laboratori a tema natalizio in Biblioteca Civica “R. Bortoli”. Non mancherà, per i più piccoli, la casetta di Babbo Natale in Piazza Rossi a cura della Pro Loco Schio, che si è occupata anche dell’allestimento delle luminarie nei quartieri.

Cuore di Schio in collaborazione con i locali del centro storico, poi, ha organizzato un ampio cartellone di momenti musicali, che interesserà diverse zone del centro storico da piazza Garibaldi a piazza Almerico da Schio, da piazza Rossi a largo Fusinelle. L’associazione Carnevale, poi, realizzerà un enorme Babbo Natale in cartapesta che verrà posizionato in piazza Almerico da Schio e nelle giornate dei mercatini elfi e renne gireranno per le vie del centro per intrattenere i più piccoli.

Musica, teatro e danza

Tra gli appuntamenti più attesi c’è stato il concerto di Patti Smith al Teatro Civico (8/12), il concerto gospel Choir of Harlem all’Astra (20/12) e il concerto dell’Orchestra Regionale Filarmonia Veneta per il Capodanno (30/12).

Il Duomo di San Pietro ospiterà il concerto di Natale del Coro Monte Pasubio (23/12), la chiesa di Sant’Antonio quello del coro GES (24/12), la chiesa di Giavenale il coro polifonico del quartiere (24/12) e il teatro Civico l’Orchestra del Teatro Olimpico (7/12). Un gradito ritorno in città è quello del Gruppo Caronte al Teatro Civico (23/12) , che sarà il primo Candle Concert con brani natalizi in città.

La chiesa di Sant’Antonio farà da cornice anche al concerto per la Pace del Coro Giovanile Città di Schio che si esibirà assieme alla compagnia teatrale “Le ore piccole” (3/12). Al Lanificio Conte, invece, si esibirà un trio d’archi (9/12), nella chiesa di San Giacomo la Schola Cantorum Santa Cecilia (10/12) e in Sala Calendoli al Civico le fisarmoniche di Martina Filippi e Jacopo Parolo.

Spazio anche agli spettacoli teatrali con “Il malinteso” – tratto da L’ospite inatteso di Albert Camus – di Schio Teatro80 (2/12 al Lanificio Conte), con “Vergine Madre” a cura di Schio Teatro Popolare (16/12), con “Notte di stelle” organizzato dalla scuola primaria “Rosmini” (21/12 al Teatro Civico) e con “Distanti e iperconnessi” a cura dell’Istituto Battistella e a favore della Fondazione Telethon (14/12 al Teatro Civico). Al Teatro Astra, poi, arriva il classico della danza “Lo Schiaccianoci” (27/12) e non manca la musica tra le contrade del Tretto grazie al coro Ges (28/12).

Mostre, incontri e laboratori

Dall’8 al 23 dicembre a Palazzo Toaldi Capra sarà possibile visitare la collettiva natalizia del Gruppo Artisti Scledensi, mentre allo Spazio Shed è in programma la mostra “MutAzioni: nuove ere, nuove frontiere” (dal 9/12 al 28/12).

In Biblioteca Civica letture animate per bimbi dai 3 ai 5 anni (15/12), laboratori di legatura artistica per adulti (16/12) e workshop dedicati alla realizzazione di pop-up per bambini e ragazzi dai 6 ai 10 anni (21/12).

Torna in città, poi, l’astrofisico Fabio Peri per un incontro dal titolo “La cometa. I miti e gli astri nella tradizione natalizia” al Lanificio Conte (5/12), un momento scientifico/musicale che conquista adulti e giovani. Al Museo Civico Palazzo Fogazzaro si potrà visitare la mostra “Himmapan” dedicata alla pittura thailandese (fino al 14/01).

La consueta cerimonia degli auguri del Sindaco, invece, è prevista per il 17 dicembre al Teatro Civico. Durante la serata verrà consegnato il Trofeo Città di Schio.

Fino al 29 gennaio 2024, infine, è attiva la seconda edizione del Concorso “Compra e Vinci nel Cuore di Schio”, dopo il successo dello scorso anno. In palio un montepremi complessivo di 4mila euro in buoni spesa. Per partecipare è sufficiente un acquisto di 5 euro in una o più delle oltre 80 attività che aderiscono all’iniziativa (info: vincinelcuoredischio.it). Il programma completo de La Magia di Natale è disponibile sul sito visitschio.com e comune.schio.vi.it.