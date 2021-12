L’ultimo saluto al “Pres” Aldo Trabucco al campo sportivo di Ca’ Trenta

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

La famiglia, gli amici, le autorità, i giocatori della “sua” Sanvitocatrenta Calcio che guidava da quattro anni, i presidenti delle altre società sportive e tutti coloro che gli volevano bene. C’erano tutti oggi al campo sportivo di Ca’ Trenta a Schio per dare l’ultimo saluto ad Aldo Trabucco, morto in seguito a un incidente sul lavoro lo scorso 15 dicembre a Malo. Ex consigliere comunale del primo mandato Orsi, 54 anni, lascia la moglie e due figli. Ritratto come una uomo laborioso, altruista e, come si evince da più parti, una di quelle persone con “una marcia in più” ha lasciato un grande vuoto in tutto l’Alto Vicentino.

Anche l’Amministrazione comunale e il mondo calcistico scledense si sono stretti attorno a Trabucco e alla sua famiglia. «Abbiamo salutato Aldo proprio nell’impianto sportivo che insieme avevamo inaugurato poco meno di due anni fa e che lui stava gestendo con grande orgoglio. In quattro anni alla guida della Sanvitocatrenta era riuscito a farsi apprezzare da tutti per quel suo grande entusiasmo, collaborando con diverse realtà del territorio e impegnandosi soprattutto a favore dei più giovani – ha detto l’assessore allo sport, Aldo Munarini – Era una persona che non viveva per i grandi titoli sui giornali o per i grandi risultati sportivi da raggiungere, ma era sempre pronto a mettere a disposizione il suo tempo e la sua passione per diffondere i valori dello sport. Ci teneva a far crescere la società dove operano come una vera e propria famiglia persone che svolgono un lavoro importante, mai abbastanza apprezzato e riconosciuto. Il mondo sportivo di Schio vuole ringraziarti Presidente, certi che nel tuo esempio lo sport in città avrà modo di diventare ancora più prospero».