AMalo Festival 2022, in scena i racconti popolari con Eleonora Fontana e Davide Peron

Prosegue la stagione di eventi targata AMalo Festival 2022, dopo il grande successo dello show di Marco e Pippo a suon di gag, con grande riscontro di pubblico, ecco la nuova data che coincide con il secondo appuntamento del calendario estivo. Venerdì 17 giugno, a Santa Libera, si esibiranno Eleonora Fontana e Davide Peron.

Villa Clementi, che ha fatto da nobile cornice venerdì scorso allo spettacolo del trio comico, passa ora il testimone agli spazi all’aperto del santuario Santa Libera pronto ad aprire il suo giardino alla proposta del duo artistico Eleonora Fontana e Davide Peron ed il loro “Fòla de rajsa, Racconto di Radice”. Lei attrice, lui cantautore per una coppia in arte ma anche nella vita, proporranno una serie di racconti popolari sul tema di “fare filò”, momento in cui le famiglie contadine si radunavano la sera intervallando racconti e momenti di vita a canti, per essere poi tramandate ai più giovani.

Sarà così anche venerdì sera con alcuni temi sociali tratti dalla storica e scrittrice Raffaella Calgaro, che verranno interpretati da Eleonora Fontana accompagnata dalle musiche ri-arrangiate dal cantautore di Vicenza, Davide Peron capace di raccogliere consensi nei suoi 25 anni di carriera nell’intera Penisola.

Uno spettacolo ancora una volta ad ingresso gratuito (previa prenotazione) che andrà apprezzato nel ritmo lento ed intenso delle parole e della musica in un’atmosfera che si preannuncia di profondo fascino ed incanto.In caso di maltempo lo spettacolo sarà proposto all’interno del Santuario.

INGRESSO ED INFORMAZIONI

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria.

Informazioni e prenotazioni sul sito ufficiale www.amalofestival.ito al Comune di Malo c/o Ufficio Cultura (via Cardinal De Lai 61 – tel. 0445 585293)

L’accesso agli spettacoli è consentito a partire da 45 minuti prima dell’orario di inizio. Il programma può subire variazioni per cause non dipendenti dalla volontà dell’organizzazione.