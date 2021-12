Banda di giovanissimi rapina un passeggero sul pullman Svt: denunciati in quattro

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Una banda di giovanissimi dell’Alto Vicentino, fra cui un minorenne, è stata individuata e denunciata per rapina aggravata dai carabinieri di Malo: sarebbero responsabili almeno di un paio di rapine avvenute nel mese di ottobre: in un caso hanno sottratto uno zaino a un 32enne a bordo di un pullman di linea, nel secondo (qualche giorno prima) hanno accerchiato e derubato un minorenne mentre si trovata a un distributore di benzina.

Benché tutti molto giovani (a parte il 16enne, gli altri tre hanno tutti 18 e 19 anni), sono già volti conosciuti dalle forze dell’ordine, tanto che è bastato poco perché, capito di chi si poteva trattare, le vittime li identificassero come i responsabili. I rapinatori sono soggetti infatti noti ai carabinieri di Malo e sono stati riconosciuti dalla vittima di una rapina a bordo di un pullman Svt in viaggio fra Vicenza e Malo, lo scorso 24 ottobre.

Si tratta di P.D. 19enne di Malo con precedenti, B.A. 18enne e B.S.A. 19enne, entrambi di Pedemonte ed entrambi con precedenti e di un sedicenne di Thiene del quale, data la minore età, non sono state rese note le iniziali.

Nel corso del fine settimana i militari della stazione di Malo hanno eseguito le perquisizioni nei confronti dei quattro per la rapina avvenuta il 24 ottobre sul pullman di linea, ai danni di un 32enne di Malo che stava rientrando dal lavoro: l’uomo aveva denunciato ai carabinieri di di essere stato avvicinato dal gruppo di giovanissimi sconosciuti mentre si trovava, intorno alle 20,30, nei pressi della stazione di Vicenza, all’interno della corriera. Uno dei quattro, armato di pistola e travisato con passamontagna, gli aveva sottratto con violenza lo zaino indossato e si era poi dato alla fuga, approfittando dell’intervento dell’autista che aveva arrestato la marcia e aperto le porte del veicolo. Le perquisizioni hanno consentito di ritrovare lo zaino Quechua di proprietà della vittima, nonché 0,47 grammi di hashish nella disponibilità del 19enne di Malo (che per questo è stato segnalato in Prefettura in qualità di assuntore).

Nel corso delle stesse indagini, sono scattate le denunce anche per l’altra rapina, avvenuta la sera del 16 ottobre a Isola Vicentina in una stazione di servizio. Ad entrare in azione in questa occasione sono stati il 19enne di Malo e il minorenne di Thiene: la vittima in questo caso è stato un minorenne di Isola, accerchiato da un gruppo di giovanissimi aggressori che gli avevano sottratto il sottocasco da moto, ritrovato poi durante le perquisizioni e riconosciuto dalla vittima.