Donne in gravidanza e neo famiglie, in fase di realizzazione i “Parcheggi rosa”

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Nuovi parcheggi dedicati a donne in gravidanza e famiglie con bambini fino a due anni. Lo ha deciso l’amministrazione comunale di Malo che ha dato il via libera alla realizzazione dei “parcheggi rosa“, che saranno utilizzati mediante un tagliando che permette di posteggiare l’auto fino a due ore. Sono previsti in vari luoghi del paese e contrassegnati da spazi appositi, l’amministrazione comunale precisa che chiunque lasci l’auto senza il tagliando distintivo, sarà sanzionato con contravvenzione come prevede il codice stradale.

“Nessuna volontà di voler fare un’iniziativa di cortesia o di tendenza – spiega il sindaco, Moreno Marsetti – ma un preciso intervento nell’ambito delle nostre politiche sociali per dare un supporto a donne in dolce attesa, a neo-mamme ma anche ai papà per un’attività di sostegno alla famiglia. Riserviamo qualche parcheggio a chi, in questa particolare e mi auguro felice fase della vita, ha necessità di spostarsi a Malo e nelle Frazione in tranquillità, trovando spazi comodi e sicuri per muoversi con bimbi e passeggini”.

I parcheggi rosa, evidenziati da apposita segnaletica verticale ed orizzontale, saranno disponibili in Largo Palladio, piazza San Bernardino, piazza Zanini, via Chiesa, in piazza Gen. Bassetto a San Tomio ed in viale dell’Industria a Molina.

Il “Pass rosa” verrà rilasciato gratuitamente dal comune, uno per famiglia, previa presentazione di un’autocertificazione (con modulo disponibile online nel sito web comunale) dello stato di gravidanza o della nascita del figlio e sarà valido sino al compimento del secondo anno dello stesso. Il permesso dovrà essere esposto sul parabrezza dell’auto. Specifiche sanzioni sono previste a chi utilizzerà tali spazi indebitamente. Maggiori informazioni e le richieste sono da presentare al Comando di Polizia Locale.