Da Viacqua opere per oltre 3 milioni di euro in due anni a Malo

Ammontano a 3,2 milioni di euro gli investimenti messi in pista da Viacqua, gestore del servizio idrico integrato in 68 comuni vicentini, che prenderanno forma tra il 2023 e il 2024 sul territorio del Comune di Malo.

Si parla di un totale di quasi un chilometro di nuove condotte posate lungo via San Vito, via Case e via Deledda. L’intervento, in fase di completamento, è strategico per assicurare una maggiore continuità del servizio idrico nelle zone dove, in passato e in particolare nei periodi estivi, non erano rari gli episodi di carenza idrica e cali di pressione.

A maggio ha preso il via il cantiere per il potenziamento della rete di distribuzione idrica in località Pini. Il completamento dell’opera è previsto verso l’estate 2024. La nuova rete sarà posata con un tracciato diverso dal precedente, per lo più in aree verdi, passando lungo alcune strade comunali e private. La condotta principale misurerà un chilometro, a cui si aggiungeranno due linee laterali che serviranno Via ai Pini e Via Rivalta per un’estensione di ulteriori 700 metri. In Via Soran sarà poi posato un nuovo tratto di acquedotto per poco più di 100 metri, così da ovviare all’ammaloramento di un altro tratto preesistente. In parallelo si prevede infine il rifacimento degli allacciamenti esistenti.

Guardando invece alle progettazioni in corso, spicca il progetto del potenziamento della rete di distribuzione di Contrada Ceola, con avvio lavori previsto subito dopo l’estate. Qui si rende necessario sviluppare la rete idrica che oggi appare sottodimensionata, allungandola di due chilometri.

Nel corso dell’estate è inoltre prevista la pubblicazione della gara per il primo stralcio di interventi riguardanti l’estensione della rete fognaria e la sostituzione dell’acquedotto in Via Vittorio Veneto e Via Colleoni. L’opera è stata suddivisa in stralci per una maggiore compatibilità dei cantieri con la realizzazione della pista ciclabile lungo la Provinciale che collega la frazione di Molina al centro, programmata dal Comune.

Per finire, si sta ultimando la fase progettuale delle opere di sostituzione della rete di adduzione e posa aggiuntiva di una seconda condotta per l’impianto di rilancio “Peruzzi”, con previsione di avviare il cantiere tra la fine dell’anno e i primi mesi del 2024.

“Gli investimenti sulle reti di acquedotto – spiega il Presidente di Viacqua, Giuseppe Castaman – rappresentano negli ultimi anni la voce preponderante del bilancio della società; in epoca di deficit idrico e in un territorio come quello di Malo e dell’Alto Vicentino, attenzionato per possibili criticità legate alla fornitura in particolare di alcune aree periferiche, questo tipo di opere diventano ancora più preziose e strategiche per assicurare un servizio idrico di qualità a tutte le utenze dell’area”.

“Sono interventi importanti a beneficio della comunità – commenta il Sindaco di Malo, Moreno Marsetti – saranno migliorati i sottoservizi e questo darà la possibilità di realizzare opere come la pista ciclabile di Molina e migliorare le zone che avevano delle criticità”.