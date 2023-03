Nuova illuminazione, 76 mila euro per sostituire i “vecchi” fari a Case, Montecio e San Tomio

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Efficientamento energetico, risparmio nel lungo periodo per le casse comunali e nuovi fari per l’illuminazione pubblica per un totale di oltre 100 impianti di illuminazione rinnovati a Malo, in particolare nelle frazioni di San Tomio e Case e al “Montecio”, il frequentatissimo parco verde punto di ritrovo per gli sportivi maladensi, famiglie e giovani del posto.

Hanno puntato a tutto questo i 76 mila euro di investimento da parte dell’ente territoriale locale, che ha reso noto nei giorni scorsi l’ultimazione dell’installazione dei nuovo lampioni ad alta efficienza, andando a sostituire quelli più vetusti dopo anni di “onorato servizio”.

L’illuminazione rigenerate alimentata da sistemi fotovoltaici, come viene specificato nella nota tecnica che accompagna la notizia, ha riguardato nella sola San Tomio 105 punti luce. A Case di Malo nel dettaglio ne sono stati sostituiti 13 nella via Deledda, a titolo di esempio, nei pressi degli impianti sportivi. Lo stesso vale per l’area intorno alle scuole primarie della frazione cittadina oggetto dell’intervento migliorativo, quella di Case di Malo, oltre e nelle nelle vie comunali via Leogretta, via Gramsci, via San Rocco e via Parisotto.

A venire completata, infine, è stata la rete di illuminazione del percorso pedonale basso del Montecio, qui particolarmente richiesta in considerazione di eventi passati nella zona, “che consentirà ai fruitori – come spiega il comunicato – molti dei quali arrivano da altri comuni, di praticare attività fisica anche nelle ore serali. L’ultimo tratto ad essere interessato è stato

quello tra via Deledda e via Dante, che non era ancora illuminato. Ora il tracciato, lungo un miglio, è percorribile con il calare della sera grazie ai 26 lampioni installati”.