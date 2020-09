Rush finale per la corsa a sindaco: 4 i pretendenti a Malo

Claudio Dalla Riva, Luciano De Zen, Moreno Marsetti, Roberto Sette. Sono questi quattro uomini, in rigoroso ordine alfabetico, i quattro candidati maladensi nel post Paola Lain, sindaco uscente e non ripresentatasi.

Poco male se infatti Lain non si è riproposta, dato che dal suo gruppo di maggioranza sono emersi ben tre candidati che hanno costruito il proprio gruppo e la loro corsa verso la posizione di sindaco. Sono infatti Claudio Dalla Riva, presentatosi con la lista “Si Malo”, vicesindaco negli scorsi cinque anni; Moreno Marsetti, assessore uscente alla Sicurezza e allo Sport, che propone “Marsetti Sindaco”; e infine Roberto Sette, assessore alla Cultura e delfino designato da Paola Lain, che è stato investito ufficialmente dal sindaco uscente come prosecuzione naturale del suo gruppo e presenta la lista “Roberto Sette Sindaco”. Tre proposte diverse di area centro destra con una forte componente leghista, essendo Marsetti segretario della locale sezione e Sette storico militante del Carroccio, membro del direttivo provinciale.

Dall’altro lato, come orientamento politico, c’è un volto relativamente nuovo sulla scena, Luciano De Zen, candidato di centro sinistra col gruppo “Uniti per Malo con Luciano De Zen Sindaco”, con esperienze amministrative negli anni ’90.

Tanti i temi sul tavolo di questa campagna, caratterizzata dal CoVid-19 e nei mesi scorsi da una oggettiva difficoltà ad incontrarsi in presenza. Ecco quindi che, peraltro come in tutta la regione, i contenuti si sono spesi molto sui social network con contenuti audio visivi, Non sono mancati però anche i momenti di incontro fisico, con la piazza che torna sempre padrone per raccogliere il consenso. Ieri sera, peraltro, i 4 candidati si sono incontrati per un dibattito pubblico organizzato dalla Pro Malo, trasmesso anche su Facebook e che ha raccolto molta curiosità e attenzione, con più di 650 commenti.

Scuole, rilancio cultura, Superstrada Pedemontana, decoro urbano, comando di Polizia Locale con la “questione” comandante Fochesato, carnevale da rilanciare al meglio, la potenziale fusione col comune di Monte di Malo, arenatasi da qualche anno. Questi i principali temi trattati dai quattro candidati in questi mesi di campagna.

Non è mancata anche un po’ di ironia sulla capacità di fare squadra di Sette, Marsetti e Dalla Riva, che pur provenendo dallo stesso gruppo amministrativo si sono spezzati con tre proposte diverse, facendo intuire giunte “di fuoco” negli ultimi cinque anni con la Lain sindaco.

Domenica, contestualmente al referendum confermativo per la riforma del taglio dei parlamentari e le regionali, si voterà quindi per scegliere il nuovo sindaco di Malo, in quelle che sono fra le elezioni locali più calde e incerte del vicentino, con ben quattro candidati per guidare il comune che conta 15mila abitanti.

Di seguito i componenti delle liste:

Si Malo – Claudio Dalla Riva

Annalisa Bonato, Jessica Canova, Lisa Chilò, Alberino Cocco, Maria Teresa Corzato, Federico Dal Maso, Roberto Dal Prà, Lorenza Gasparella, Elena Gecchelin, Mirco Omati, Silvia Noemi Pesavento, Giovanni Vincenzino Pianegonda, Renato Sbalchiero, Andrea Tonello, Vittorio Valpione, Francesco Zanella

Uniti Per Malo – Luciano de Zen

Enrico Agosti, Mattia Anzolin, Maria Elena Bonato, Stefano Casara, Domenico Coriele, Stefano Crestanello, Daniele Dal Pozzolo, Anna Dalla Vecchia, Fabio De Vicari, Lorenza Faccio, Andrea Garbin, Elisa Masetto, Luisa Rossetto, Giuliano Santaliana, Luciana Silvestri, Feliciano Zarantonello

Marsetti Sindaco – Moreno Marsetti

Federico Spillare, Nelvio Piazza, Silvia Berlato, Fabiola Dalla Valle, Sofia Gentilin, Elia Sbalchiero, Stefano Danieli, Gennj Poggetta, Matteo Golo, Valentina Pesavento, Luciano Pogietta, Cesare Dalle Fusine, Mara Addondi, Francesco Marcante, Giacomo Berlato, Cosaro Daniel

Roberto Sette Sindaco – Roberto Sette

Roberto Danieli, Lara Zilio, Paride De Zen, Stefania Grotto, Adriano Addondi, Paola Cabianca, Gianfranco De Tomasi, Giuseppina Fin, Denis Dalle Molle, Nicoletta Martini, Daniele Dall’Igna, Sabrina Festa, Francesco Palazzo, Antonella Munari, Armando Tonolo, Claudio Scalco