Sport e solidarietà, weekend per tutti i gusti. E i Vigili del Fuoco di Thiene festeggiano i 110 anni di vita

Weekend di sport e socializzazione quello in corso a Villaverla dove dopo gli 11 chilometri della Strabacino, corsa podistica suddivisa per categorie e disputata nella serata di ieri, si è ripreso stamane dalle 7 con il 4° Memorial Valter Corradin, gara di ciclismo paraolimpico con un occhio alla solidarietà: la manifestazione è inserita infatti in un progetto di collaborazione denominato San Salvador – Italia per aiutare i pazienti affetti da patologie dell’aorta e dedicato a Davide Marzegan.

Ma sono i giorni anche dedicati al distaccamento dei Vigili del Fuoco volontari del distaccamento di Thiene, giunti ai loro 110 anni di attività, che hanno scelto così di celebrare il loro impegno quotidiano proprio assieme alla comunità con ‘Pompieropoli’.

Si tratta di un percorso ludico motorio appunto a tema ‘Vigili del fuoco’, patrocinato dal comune di Villaverla e promosso dalla fondazione ‘Città della Speranza onlus’ in collaborazione con ‘l’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in congedo’ e l’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco volontari’, dove i bambini potranno vivere l’esperienza di indossare i panni di un vero pompiere.

Allo stesso tempo, con calcio di inizio alle 10.00 e premiazioni alle 12.30 circa, si sta svolgendo il trofeo ‘110 anni del distaccamento di Thiene’, un torneo di calcio a 5 ideato per suggellare con un evento sportivo il compleanno di questa importantissima realtà associativa con base all’aeroporto ‘A. Ferrarin’ di Thiene. Il torneo, patrocinato anch’esso dal Comune di Villaverla e dalla Città di Thiene, vede sfidarsi per l’appunto i rappresentanti delle due amministrazioni locali e le squadre del comando provinciale di Vicenza.

Per tutta la giornata, all’interno dello SPA Arena, sarà invece possibile visionare i mezzi antincendio provenienti dai due distaccamenti volontari del Comando Provinciale di Vicenza (Thiene e Recoaro Terme), con la possibilità di interagire direttamente con gli uomini delle due stazioni.

Eventi al momento molto partecipati anche da famiglie e bambini che con la loro presenza testimoniano il loro grazie a questi pompieri che tanto fanno per tutto il comprensorio: un lavoro spesso silente, ma non per questo meno prezioso.