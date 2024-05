Maltempo in Altovicentino, nuovi disagi per pioggia e tracimazioni a Giavenale e SS Trinità

Nuove situazioni di criticità legate al maltempo e alla precipitazioni intense della prima mattinata di martedì si stanno registrando a Schio e dintorni, in particolare nel quartiere di Santissima Trinità a est della città e nella frazione di Giavenale. Campi in parte allagati e nuove infiltrazioni di acqua piovana in cantine e garage interrati hanno costretto decine di residenti a mettere al riparo quanto possibile e richiedere l’intervento dei vigili del fuoco.

Interventi urgenti sono stati ultimati in particolare in via Maso Dalla Vecchia sul confine tra Schio e Santorso e a anche Giavenale in via Proe di Sopra, dove dei canali sono tracimati e stanno invadendo terreni agricoli ma anche delle abitazioni, con l’acqua sporcata dal fango a scendere nelle rampe che portano ai box auto.

Impegnati i vigili del fuoco del distaccamento di Schio, poi rientrati nella nuova sede, al cambio turno, con i colleghi subentrati pronti a nuovi interventi di soccorso o di supporto in caso di chiamata. Sotto osservazione i torrenti che solcano le diverse aree dell’Altovicentino con il Leogra, ad esempio, come si vede nel video qui sotto, ad aumentare la portata d’acqua e una forte corrente a scendere della montagna del Pasubio.

