Anziano con disabilità muore carbonizzato mentre effettua dei lavori di saldatura

Tragedia a Marano Vicentino nel primo pomeriggio in un villetta in via Ca’ Bosco, poco lontano dal confine con Molina di Malo e a ridosso dell’Autostrada A31 Valdastico: un pensionato con disabilità motoria è morto carbonizzato mentre era intento in alcuni lavori.

Il dramma si è consumato intorno alle 14.45 circa all’interno del piccolo laboratorio presente nella villetta, dove il 74enne Mario De Toni stava effettuando dei lavori di saldatura. L’ipotesi più probabile, al vaglio dei carabinieri di Thiene, è che alcune scintille abbiano incendiato gli abiti del pensionato, che si spostava in carrozzina.

A lanciare l’allarme è stata la moglie: è stata lei infatti a trovare il marito dopo il tragico infortunio. Sul posto sono accorsi subito un’ambulanza del Suem 118 e i vigili del fuoco di Schio, che hanno messo in sicurezza i locali mentre il medico ha solo potuto constatare il decesso dell’anziano, rimasto carbonizzato. Le cause dell’infortunio sono in fase di accertamento.