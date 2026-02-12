Crollo Lega, sorpassata anche da Verdi-Sinistra in un sondaggio. Pretto: “Affrontare la crisi”

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

“Vedere l’intenzione di voto per la Lega scendere al 6,2%, sotto Avs data al 7,0%, lascia certamente l’amaro in bocca. I sondaggi vanno sempre letti ed interpretati con cautela, ma risulta evidente quanto sia in atto una crisi interna al nostro partito, che come dirigenti abbiamo il dovere morale di affrontare per trovare delle soluzioni concrete, con schiettezza e determinazione”.

A parlare è il deputato maranese della Lega Salvini Premier, Erik Umberto Pretto (che è anche consigliere federale) commentando un sondaggio di ieri di Youtrend per Sky Tg24 che mostro il sorpasso dei Verdi-Sinistra sulla Lega e che dà il nuovo partito di estrema destra di Vannacci, Futuro Nazionale, al 3,9% (con una percentuale di indecisi e astenuti al 35,3%).

“Discutere di buona amministrazione – aggiunge Pretto – non basta più: dobbiamo tornare ad appassionare il nostro tradizionale elettorato, parlando ai cuori della gente che ancora crede nell’autonomia, nel federalismo, ma anche nelle risposte concrete che la buona politica sa e deve dare a famiglie ed imprese. Parliamone dunque, con la responsabilità connessa ai nostri rispettivi ruoli, confrontiamoci sul piano delle idee e dei programmi; ma non facciamo l’errore di negare l’esistenza di un problema interno che va assolutamente analizzato. L’uscita di Vannacci dalla Lega rappresenta l’ennesima difficoltà che siamo oggi chiamati ad affrontare con lucidità, e non certamente con manifestazioni di giubilo, per il rischio concreto che la sua personalità possa drenare ulteriori consensi”.

