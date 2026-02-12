Morto a quasi 103 anni Valentino Bortoloso, il partigiano “Teppa”. Fu condannato per l’Eccidio
A quasi 103 anni, si è spento oggi nella struttura residenziale de La Casa a Schio Valentino Bortoloso, il partigiano “Teppa”, protagonista della Resistenza vicentina e della liberazione di Schio.
Bortoloso faceva parte della Brigata Garibaldi “Martiri della Val Leogra” e la sua attività fu anche controversa. Fu infatti condannato per l’Eccidio di Schio del 7 luglio 1945. Era l’ultimo superstite del commando che eseguì quel massacro. Quel giorno infatti un gruppo di partigiani, a tre mesi dalla fine della guerra e preoccupati che gli alleati liberassero gli esponenti repubblichini di Schio che per molti mesi avevano imposto il terrore alla popolazione, si introdussero nelle carceri cittadine (in via Baratto) e trucidarono 54 persone fra fascisti e detenuti comuni. Prima condannato a morte, Bortoloso alla fine scontò per quei fatti dieci anni di carcere.
Il messaggio dello studioso di storia partigiana Ugo De Grandis, nel marzo scorso, per i 102 anni
“Oggi Valentino Bortoloso, il partigiano “Teppa”, spegne 102 candeline.
Caro Teppa, non pensavi certo di arrivare a questa età quando, primo di 11 fratelli, tre dei quali morti nell’infanzia, pescavi gamberi dal T. Gogna per placare i morsi della fame.
Non lo pensavi quando, non ancora ventenne, ti ritirasti dall’ansa del Don, con il sibilo delle Katjuša negli orecchi e negli occhi lo spettacolo dei commilitoni travolti dai camion tedeschi semivuoti che si rifiutavano di accogliervi a bordo, marciando poi per 900 chilometri a -35°C.
Non pensavi certo di arrivarci quando per un lungo anno fosti alla macchia con la tua pattuglia, braccato da tedeschi e fascisti che più volte si recarono in via Lungo Gogna a cercarti.
