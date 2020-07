Dai giovani quattro tutorial per sensibilizzare sui comportamenti a tutela della salute

Stare insieme: istruzioni per l'uso #1

“Stare insieme: istruzioni per l'uso” è un progetto che nasce dal Tavolo del Patto educativo territoriale per offrire alla #comunità degli spunti per vivere #insieme questa fase di cambiamenti nelle dinamiche sociali dovuti al Covid-19 e sottolineare l'importanza dei comportamenti e della #responsabilità individuale nel contenimento dei contagi.Il progetto viene lanciato oggi con il primo di quattro video-tutorial dedicati ai nuovi comportamenti da adottare nel quotidiano, curati dai #giovani dei gruppi parrocchiali maranesi e dal Gruppo impegno sociale (Gis). “Abbiamo chiesto a coloro che hanno rispettato maggiormente e con maggiori disagi i mesi di chiusure e la quarantena, cioè i giovani e i ragazzi speciali e con diversa abilità, di aiutarci a diffondere ulteriormente la semplici regole di comportamento che tutti siamo tenuti a rispettare per proteggere la comunità e il sistema sanitario pubblico”, spiega il Sindaco, Marco Guzzonato nel lanciare l’iniziativa. “La proposta di realizzare questi video da parte del Tavolo del Patto educativo territoriale di Marano è stata accolta con grande entusiasmo dai giovani dei gruppi parrocchiali e da tutto il Gis, che si sono adoperati con successo per realizzare i quattro video che iniziamo a diffondere da oggi”.Pubblicheremo un video al giorno su questa pagina, sempre alle 13.00, fino a venerdì 31 luglio. Casa del Giovane

