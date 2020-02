Inaugurato il nuovo campo da calcetto in erba sintetica

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

È stato inaugurato pochi giorni fa a Marano Vicentino il nuovo campo da calcio a 5 in erba sintetica nell’impianto sportivo di via De Gasperi intitolato a Pietro Berto, gestito dalla Alto Academy.

La nuova piastra, da 36×18 metri, è stata pensata soprattutto per gli allenamenti dei bambini fino agli 11 anni. “Questa nuova struttura è sicuramente funzionale in un paese dove sono circa 200 i bambini che praticano il calcio e dove lo sport è un valore condiviso – ha spiegato Andrea Zuccato di Alto Academy – la piastra in sintetico oltre a offrire più spazio, garantisce più sicurezza nel gioco rispetto al cemento che c’era prima. Un traguardo che è frutto di una positiva collaborazione con il comune per il bene di tutto il paese, che speriamo continui in futuro con ancora nuovi spazi per lo sport”.

“Lo scorso autunno, con le società di calcio Alto Academy e il Silva abbiamo parlato di quanto un campo di calcetto in tappeto sintetico avrebbe aumentato la funzionalità e l’offerta degli impianti sportivi – ha commentato l’assessore allo Sport Aleesandra Cavedon – coì dopo pochi mesi, grazie alla sinergia con il gestore Alto Academy e il contributo economico di 8mila euro dell’amministrazione comunale, inauguriamo il campo di calcetto che è a disposizione delle società calcistiche, in particolare per i più piccoli, e dei gruppi di amici che lì possono andare a giocare”. Al taglio del nastro ha presenziato Cavedon, assieme a rappresentanti dell’Alto Academy, Silva e associazione “Vecchie glorie”.

Le associazioni sportive e i gruppi privati over 18 possono usare la piastra in sintetico per uso saltuario alla tariffa di 50 euro l’ora, con l’utilizzo degli spogliatoi e l’illuminazione. Per allenamenti o tornei, e per privati under 18 il costo è invece di 30 euro l’ora.