Banda di ladri scappa in auto: l’inseguimento in strada si conclude con l’incidente

Momenti concitati poco dopo le 19 di venerdì a Marano Vicentino, dove è stato arrestato un malvivente in seguito a un incidente stradale seguito ad un tentativo di furto, mentre un secondo uomo – ma non si esclude la presenza di altri malviventi, forse quattro in tutto – sarebbe riuscito a fuggire a piedi da via Europa, all’altezza del punto vendita Prix di via Europa, abbandonando il complice ferito in auto.

L’automobilista e presunto ladro da ieri sera si trova ricoverato in ospedale, piantonato dai Carabinieri. Si tratterebbe di un cittadino di nazionalità albanese, componente di una banda di topi d’appartamento. Le sue condizioni generali di salute non sarebbero gravi al punto da metterne a rischio la vita e, non appena dimesso, sarà arrestato.

Dopo la perdita di controllo della vettura di colore scuro in fuga, c’è stato l’investimento di striscio di un pedone, con il veicolo a finire su una siepe della vettura utilizzata dalla coppia di ladri, che procedeva a velocità folle, inseguita – anche qui si attende una versione dei fatti più dettagliata avvallata dalle forze dell’ordine – dai militari dell’Arma. Non è noto ancora il target dei delinquenti, probabilmente più case visitate tra il tardo pomeriggio e la prima serata, né la presenza di eventuale refurtiva, ma pare che l’auto sospetta fosse stata intercettata minuti prima a Piovene Rocchette, dopo dei raid, dando vita all’inseguimento in strada. In attesa di una versione ufficiale con la ricostruzione dei fatti di ieri, le certezze risiedono nel bilancio di due persone ferite.

Una vicenda di cronaca che interessa l’area dell’Altovicentino, martoriata da furti a danni di privati ma anche aziende, che nascerebbe quindi dall’ennesimo tentativo di rubare oggetti preziosi e denaro violando il domicilio altrui. In questo caso per poi degenerare in una situazione di ulteriore pericolo per la comunità locale.

La notizia è in aggiornamento