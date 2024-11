Magico novembre, a Thiene e Bassano spettacoli Disney. E l’altopiano festeggia le Pro loco

E’ un novembre che si conclude all’insegna dello spettacolo che anticipa il periodo della magia natalizia, ma anche delle ultime iniziative all’aperto grazie ad un clima ancora clemente. E in Altopiano, sempre particolarmente attivo in tema di eventi, si festeggiano le Pro Loco di Roana: volontariato e spirito unitario in nome della montagna.

A Schio, sabato 16 e domenica 17 novembre secondo fine settimana per la Sagra di San Martino in Località Martarei: giochi per bambini, caldarroste, falconieri e tanto divertimento.

Sempre a Schio, sabato 23 novembre, Ciacolando Cammino: trekking e passeggiate a cura della Città di Schio, per coniugare il piacere del cammino all’opportunità di creare legami sociali e vivere esperienze comunitarie durante percorsi. Ogni camminata viene organizzata in un luogo diverso: dopo Torrebelvicino, Malo, Schio e San Vito di Leguzzano, è la volta di Breganze, per una camminata lungo il torrente Chiavone

A Lonigo, invece, domenica 17 novembre, concerto benefico del Piccolo Coro dell’Antoniano di Bologna. Appuntamento al Teatro Comunale alle ore 16. Prevendita online http://ticket.cinebot.it/lonigo/ o presso la biglietteria del teatro comunale.

Passando all’Altopiano di Asiago, a Roana, sabato 16 novembre, Festa delle Pro Loco del Comune di Roana: Canove, Cesuna, Treschè Conca, Camporovere, Roana e Mezzaselva. Un’occasione speciale che celebra l’unione e la collaborazione di questi sei vivaci paesi dell’Altopiano di Asiago. Ritrovo al Palazzetto di Canove.

A Vicenza, venerdì 15 novembre, Stand Up Comedy Nite: una serata dedicata alla stand up comedy e al divertimento condita dal buon cibo balcanico. Un format che porterà sul palco vari comici emergenti della zona e una special guest che cambierà di volta in volta! Per il quarto appuntamento si alterneranno sul palco il collettivo di comici Satirimbanco: Alessio Cabbia, Triana Cattin, Lorenzo Pace con la conduzione di Leonardo Fornezza.

Vicenza, domenica 24 novembre, Magie D’argilla… Preistorica: il Museo del Gioiello è un luogo ricco di stimoli nel quale trascorrere insieme del tempo prezioso dedicato alla scoperta dell’affascinante arte dell’oreficeria. Quando la terra si fonde con l’acqua, alcune fortunate volte nasce l’argilla. Partendo da uno stampo in legno e cordoncino, in laboratorio si creerà insieme una collana preistorica, un potente accessorio per tenere lontani gli animali feroci e scongiurare ogni sorta di pericolo!

Thiene, sabato 23 e domenica 24 novembre, Aladdin, spettacolo interattivo itinerante nelle sale del Castello di Thiene, adatto dai 2 anni in su. Su prenotazione.

Bassano del Grappa, domenica 24 novembre, Frozen: arriva a Bassano “Live Experience” il nuovo format di spettacolo dal vivo, in cui la proiezione su grande schermo dei grandi classici Disney viene alternata con performance cantate e ballate dal vivo da un cast di musical performers di fronte a un pubblico che sarà coinvolto attivamente all’interno della rappresentazione. Appuntamento al Teatro Remondini con due spettacoli.