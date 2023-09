Mercedes in marcia prende fuoco. Il conducente si accorge del fumo e si mette in salvo

E’ destinata alla rottamazione definitiva la Mercedes C 220 andata a fuoco nel primissimo pomeriggio di giovedì in centro a Marano Vicentino ma, al di là del comprensibile disagio patito dal proprietario, almeno nessuno si è fatto male.

Il problema si è verificato mentre l’automobile di alta cilindrata si trovava in marcia in via Marconi, non lontano dal palasport comunale locale, con il solo uomo al volante all’interno. Subito uscito dall’abitacolo non appena ha percepito odore di fumo dopo un guasto, prima di avvertire le forze di emergenza.

L’allarme al 118 è scattato alle 13.10 di oggi, con i pompieri del distaccamento di Schio inviati sul posto. Non si è reso necessario l’invio di un’ambulanza con i sanitari del Suem, visto che fortunatamente nessuno è rimasto coinvolto nell’incendio del veicolo e nessuno è rimasto intossicato dal fumo. Il guidatore ha fatto in tempo ad abbandonare la Mercedes di colore grigio chiaro a a debita distanza dalle abitazioni, nonostante una situazione di pericolo per lui imminente.

I vigili del fuoco intervenuti, una volta sul posto, hanno spento le fiamme divampate per un probabile guasto elettromeccanico al vano motore, ma propagatosi anche nell’abitacolo. Si è utilizzata la schiuma, ma l’auto in ogni caso è andata irrimediabilmente distrutta. Molti tra i residenti maranesi si sono interessati dell’episodio, avvicinandosi fin dove possibile all’area dell’intervento, attirati dal fumo in salita che si scorgeva a distanza di centinaia di metri.