Terribile frontale fra due auto: “graziate” le persone a bordo

Violento frontale nella notte a Marano Vicentino. L’incidente, che ha coinvolto due auto, è avvenuto mezz’ora dopo le 24, nella notte fra sabato 5 e domenica 6 novembre, all’incrocio fra le vie Filzi e Marconi, in pieno dentro della cittadina. Illesi i due conducenti.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia locale Alto Vicentino, intervenuta sul posto con due pattuglie, il conducente di una Dacia Daster – un 46 enne – stava percorrendo via Filzi diretto verso via Marconi quando, giunto all’incrocio, per cause in corso di accertamento si è schiantato con la parte anteriore dell’auto contro il muso di una Nissan Quashqai condotta da un 57enne che stava percorrendo via Marconi diretto verso il centro di Marano Vicentino.

A seguito dell’impatto la Dacia ha ruotato su se stessa di 180 gradi, finendo la corsa contro alcune lastre in pietra, mentre la Nissan ha proseguito la corsa invadendo la corsia opposta di marcia, per poi finire contro il muretto di recinzione di un’abitazione, senza fortunatamente coinvolgere altri mezzi o persone. Nessuna delle persone coinvolte ha riportato ferite. Le operazioni di rilievo e recupero dei mezzi sono terminate intorno alle tre di questa mattina.