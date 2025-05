“Mettiti in gioco…nei parchi”: nel weekend verde urbano protagonista tra giochi e inclusività

Schio si prepara a vivere un fine settimana all’insegna del gioco, dell’educazione all’aperto e della riscoperta dei suoi spazi verdi con la prima edizione di “Mettiti in gioco..nei parchi!”, in programma per sabato 17 e domenica 18 maggio.

Promossa dal Servizio Politiche Giovanili del Comune di Schio in collaborazione con la Cooperativa Ecotopia e molte altre realtà associative e gruppi informali del territorio, la manifestazione propone due pomeriggi di attività, laboratori e momenti di socialità per bambini dai 5 anni e famiglie, immersi nel verde urbano. L’iniziativa costituisce un obiettivo strategico e mira a rendere i parchi cittadini più vivi e frequentati, stimolando il senso di appartenenza, l’educazione ambientale e la fruizione condivisa dello spazio pubblico.

“E’ un progetto innovativo pensato in pieno spirito outdoor education – sottolinea l’assessore Milva Scortegagna – con l’obiettivo di valorizzare i parchi cittadini non solo come luoghi di svago, ma come veri e propri spazi educativi e di benessere psico-fisico. Un’occasione per stimolare relazioni, riscoprire il contatto con la natura e attivare forme di cittadinanza attiva, anche attraverso giochi e attività creative a misura di bambino”.

Tre i parchi coinvolti. Parco Robinson (quartiere Poleo): vasta area verde attrezzata con giochi, spazi picnic e aree gioco creative. Saranno presenti le Fate per Gioco con il Ludobus e altri giochi tradizionali per stimolare la creatività e il movimento. Attese anche le letture animate a cura di Roberta Baio, operatrice culturale.

Parco Kennedy Shriver (quartiere Magrè): parco inclusivo con giochi accessibili anche a bambini con disabilità, affidato alla Cooperativa Cogita. In questo spazio saranno attivati laboratori e momenti di animazione rivolti a tutti, a cura dell’Associazione Contro l’Esclusione in un contesto attento all’inclusività e all’incontro.

Parco della Valletta (centro storico): un autentico polmone verde della città che, nel pomeriggio di domenica si trasformerà in un laboratorio a cielo aperto. Grazie alla collaborazione di dieci associazioni e gruppi locali coordinati dalla cooperativa Ecotopia, i partecipanti potranno scegliere fra giochi a tema ambientale, laboratori nella natura con gli scout, letture magiche all’ombra dei grandi alberi secolari, cacce al tesoro alla ricerca di fossili, manipolazione di semi, prove di equilibrio camminando tra gli alberi su corde e slackline. Potranno conoscere il mondo dei Vigili del Fuoco, scoprendo utili suggerimenti per prevenire e le tecniche per spegnere gli incendi boschivi, potranno colorare con i gessetti le aree grigie e partecipare a visite guidate sui misteri della Schio medievale.

Tutte le attività sono pensate per bambini a partire dai 5 anni, accompagnati da un adulto, con un’attenzione particolare all’inclusività e alla mobilità sostenibile: saranno infatti disponibili per la giornata dei park temporanei per le biciclette, anche in Valletta. L’iniziativa si concluderà domenica pomeriggio con un grande gioco collettivo e un momento di saluto con le autorità. E’ raccomandato un abbigliamento comodo, borraccia e capellino in caso di sole e, se possibile, l’uso della bicicletta per raggiungere i parchi. In caso di maltempo tutte le modifiche al programma saranno pubblicate sul sito www.faberbox.it e sui canali social del Comune. Per domenica 18 (o 25 maggio in alternativa), è prevista la chiusura al traffico di via Grumi dei Frati, via Brolo del Conte e via Valletta, esclusi residenti.

Programma

Sabato 17 maggio

Parco Robinson (via P. Rachelli) dalle 14 alle 19

Ludobus con l’Associazione Fate per Gioco

Letture animate con Roberta alle 16:30

Parco Inclusivo Eunice Kennedy Shriver (via Pio X) dalle 14.30 alle 18

Attività e giochi inclusivi a cura dell’Associazione Contro l’Esclusione

Domenica 18 maggio

Parco della Valletta (via Grumi dei Frati – via Leonardo da Vinci) dalle 14 alle 19

Giochi, laboratori, letture e percorsi guidati a cura di 10 realtà locali tra cui:

Agesci – Scout Schio 3° e 5°

Associazione TRAMA

CAI Schio (sezione giovanile)

Centro Chora

Cooperativa Cogita

Cooperativa Ecotopia

Gruppo gessetti CTG

Officina delle Idee APS

Vigili del Fuoco

Associazione MUSA

Amici del Museo Geomineralogico e del caolino di Schio