Mondiali di nuoto al via, ma Ceccon non ci sarà

È ufficiale l’elenco degli atleti convocati per i XXI campionati mondiali in vasca lunga, che si disputeranno a Doha, in Qatar, presso l’Aspire Dome dall’11 al 18 febbraio: ma tra i 34 nominativi alla chiama, (20 maschi e 14 femmine) mancherà quello del vicentino Thomas Ceccon.

“La scelta per Thomas – ha spiegato il ct Butini – oltre che dalla volontà di preservare il resto della stagione per diverse esigenze, è stata condizionata anche dall’infortunio al dito della mano nella seconda metà dello scorso dicembre, che ha costretto l’atleta a rallentare la preparazione; abbiamo quindi ritenuto opportuno, condividendo la scelta con l’atleta, il tecnico e le società, sia civile sia militare, di dedicarci con maggiore attenzione al suo completo recupero fisico e mantenere la determinazione necessaria per il prosieguo della stagione”.

Dichiarazioni che spengono sul nascere, pur nell’amarezza in bocca ai tanti sostenitori, anche eventuali illazioni sugli Europei che hanno per primo deluso proprio il portacolori originario di Magrè di Schio, protagonista di due squalifiche in due giorni: “Quello di Doha sarà un campionato mondiale particolare – chiude ancora mister Butini – inserito in una data improbabile e in una stagione densa di appuntamenti. A noi sarà comunque utile per maturare ulteriore esperienza e arrivare pronti all’evento principale della stagione: le Olimpiadi di Parigi“.