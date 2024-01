Coppa Italia: Fiorentina prima semifinalista, Bologna sconfitto ai rigori

Dopo lo 0-0 di tempi regolamentari e supplementari, i viola al Franchi si prendono questo “Derby dell’Appennino” eliminando il tosto Bologna solo ai calci di rigore. Partita complessivamente molto equilibrata. Emozioni da una parte e dall’altra con i felsinei di Thiago Motta che hanno da recriminare di più in termini di occasioni create e con ben 3 legni colpiti. Nella lotteria dei rigori è decisivo l’errore dal dischetto di Posch. Ora i ragazzi di Vincenzo Italiano, in semifinale, attendono la vincente di Milan-Atalanta.

Le scelte dei due allenatori al fischio d’inizio del match. Italiano sceglie l’ennesimo cambio di formazione provando a sorprendere gli avversari, optando per la difesa a 3 e puntando sulla coppia d’attacco Beltran-Ikone. Dal canto suo, il tecnico degli emiliani schiera Orsolini e Saelemaekers a sostegno di Zirkzee. I ritmi in avvio sono piuttosto alti, le squadre premono e aggrediscono, ma a parte una conclusione insidiosa di Kayode, di occasioni vere e proprie non ne creano. Il primo vero brivido se lo inventa dal nulla il talentuoso Zirkzee che scheggia la parte alta della traversa dopo una magia nell’area di rigore avversaria. Cala così il sipario su un noioso primo tempo.

Il secondo tempo. La ripresa si apre con un’altra clamorosa occasione per gli ospiti: stavolta è Orsolini a girarsi al limite dell’area e calciare all’improvviso: il suo destro si stampa in pieno sul palo. Il Bologna alza i giri e comincia a premere soprattutto dal lato destro, la Fiorentina va in affanno e al quarto d’ora Italiano decide di cambiare inserendo Bonaventura e Nzola per i deludenti Barak e Ikone. A rendersi pericolosi però sono sempre i rossoblù: al 66′ è Ferguson a spaventare Christensen con un bell’inserimento, ma il portiere viola è attento a chiudere sul suo palo. Negli ultimi 20′ i ritmi crollano e all’ultimo respiro è Skorupski a negare il gol vittoria a Martinez Quarta.

I due overtime. Nei tempi supplementari è ancora una volta il Bologna ad andare a un passo dal gol: Zirkzee colpisce di sinistro su invito di Saelemaekers, Christensen devia sul palo. Sfortuna rossoblu. Al 103′ è di nuovo Martinez Quarta a spaventare il Bologna, ma, il suo sinistro ravvicinato è strozzato e non impensierisce Skorupski. Portiere del Bologna letteralmente graziato al minuto 108′ quando Kayode colpisce malissimo di testa da due passi sull’invitante cross di Mandrangora. Poi Orsolini spreca davanti a Christensen favorendo l’uscita dell’estremo difensore della Viola. Inevitabile la roulette dei rigori che premia una Fiorentina capace di centrare la sua terza semifinale di Coppa Italia consecutiva.