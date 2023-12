Patty Smith incanta a Schio. Serata da tutto esaurito al Civico – VIDEO

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Gran successo venerdì sera, 8 dicembre, a Schio (in un Teatro Civico da tutto esaurito) per Patti Smith, nella tappa vicentina del suo tour.

Accompagnata da Tony Shanahan alle tastiere, chitarra e basso e dal figlio Jackson Smith alle chitarre, la sacerdotessa del rock ha incantato con brani come “Pissing in the river” (che ha voluto dedicare a Sinead O’Connor), “People have the power” e una bella versione di “Happy Xmas (War Is Over)” di John Lennon.