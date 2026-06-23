Incendio nell’orto. 79enne si ustiona per spegnere le fiamme

Un 79enne residente a Piovene Rocchette è rimasto ustionato alle 10.15 di questa mattina mentre tentava di spegnere le fiamme divampate nel suo orto. L’uomo stava cucinando in una baracca adibita a ricovero di attrezzi, al cui interno si trovava una stufa. Alcune braci fuoriuscite hanno innescato un incendio che si è rapidamente propagato all’erba secca circostante e successivamente all’orto.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco ma prima del loro arrivo, nel tentativo di spegnere le fiamme, l’anziano aveva già riportato ustioni alle gambe e al volto. Un Vigile del fuoco libero dal servizio, presente nelle vicinanze, è intervenuto per prestare i primi aiuti fino all’arrivo delle squadre di soccorso. Sul posto sono intervenute le squadre dei pompieri di Schio e Bassano del Grappa con autopompa e autobotte, che hanno spento l’incendio e messo in sicurezza l’area. L’uomo è stato affidato alle cure del personale sanitario. L’intervento dei Vigili del fuoco si è concluso alle 13.30.

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